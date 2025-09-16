Io Canto Family: Michelle Hunziker torna in prima serata su Canale 5

Anticipazioni TV

Oggi, martedì 16 settembre 2025, in prima serata su Canale 5, al via la nuova edizione di Io Canto Family, talent show musicale condotto da Michelle Hunziker.

La musica, il talento e soprattutto i legami più autentici tornano protagonisti in prima serata su Canale 5 con la nuova edizione di “Io Canto Family”, al via da martedì 16 settembre. Alla guida del programma ci sarà Michelle Hunziker, pronta a raccontare e accompagnare le emozioni che solo un talent show con protagonisti le famiglie può regalare.

Io Canto Family, in prima serata su Canale 5: le anticipazioni

Sotto la direzione artistica di Roberto Cenci, questa edizione si presenta completamente rinnovata, con una formula che mette al centro il rapporto tra generazioni. Sul palco vedremo 24 coppie di concorrenti appartenenti allo stesso nucleo familiare: genitori e figli, fratelli e sorelle, zii e nipoti. Tutti uniti da un obiettivo comune, quello di condividere la propria passione per il canto e conquistare il pubblico con storie personali e performance capaci di emozionare.

Ad affiancarli in questo percorso ci saranno quattro coach d’eccezione: Serena Brancale, Sal Da Vinci, Ermal Meta e Giusy Ferreri. Artisti di grande spessore che metteranno a disposizione dei concorrenti la loro esperienza, guidandoli passo dopo passo e aiutandoli a trasformare il talento in vere e proprie esibizioni da palco. Ogni coppia, sotto la supervisione dei coach, vivrà una sfida continua fatta di prove, miglioramenti e colpi di scena.

Anche la giuria si arricchisce di due figure iconiche della musica italiana: Patty Pravo e Noemi. Saranno loro a valutare con competenza e sensibilità le esibizioni dei concorrenti, stilando classifiche e decretando, puntata dopo puntata, quali coppie proseguiranno il cammino verso la finale. Un compito delicato, che unirà rigore e cuore, in linea con lo spirito del programma.

La finalissima vedrà solo una coppia trionfare e aggiudicarsi il montepremi di 50.000 euro, ma ogni partecipante porterà a casa un’esperienza indimenticabile, fatta di musica, emozioni e soprattutto di condivisione familiare.

Accompagnato dalla band diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle, Io Canto Family non sarà solo un talent, ma un viaggio che celebra i valori della famiglia italiana, l’unione tra generazioni e il potere della musica come linguaggio universale.

La prima puntata di Io Canto Family, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.20 su Canale 5.