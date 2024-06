Io Canto Family: la finale del talent show condotto da Michelle Hunziker, questa sera su Canale 5

Anticipazioni TV

Oggi, mercoledì 12 giugno 2024, in prima serata, appuntamento con la finalissima di “Io Canto Family”, la versione del talent show di Canale 5 dedicata alle famiglie condotto da Michelle Hunziker.

Io Canto Family: ospiti e anticipazioni della finale

Mercoledì 12 giugno, in prima serata su Canale 5, attesissimo ultimo appuntamento con Io Canto Family, il talent show musicale condotto da Michelle Hunziker, con la direzione artistica di Roberto Cenci. Nella finale tutte le squadre verranno sciolte e le 8 coppie di familiari rimasti in gara si sfideranno una contro l’altra per contendersi la vittoria. La coppia vincitrice si aggiudicherà il montepremi di 50.000 mila euro e la targa speciale di R101, radio ufficiale del Talent. Ad accompagnare le performance dei concorrenti Iva Zanicchi, Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta, che li hanno sostenuti durante tutto il percorso investe di capisquadra.

A decretare i finalisti di “Io Canto Family”, saranno le votazioni della giuria composta da Al Bano, Orietta Berti, Claudio Amendola e Fabio Rovazzi e del quinto giudice Chiara Tortorella. Come sempre, tutto potrà essere ribaltato dai voti,.

La finale di Io Canto Family ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.30 su Canale 5