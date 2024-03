Intervista a Elia Tedesco, Vita Lamantia de Il Paradiso delle Signore: "Quando recito capisco chi sono. Sul palco sono Elia!"

Anticipazioni TV

Dal capello ordinato e impomatato di Vito a quello ribelle e mosso del suo interprete. Elia Tedesco si racconta in questa intervista rivelandoci come ha cominciato la sua vita in teatro ma anche svelandoci quali sono i suoi obiettivi come attore e cantore di emozioni, come solo gli artisti sanno fare.

Dimenticate per un attimo Il Paradiso delle Signore, Vito e la sua storia d’amore con Maria – anche se ne parleremo - e concentratevi su di lui, Elia Tedesco, l’attore interprete di Lamantia nella Soap in onda nel pomeriggio di Rai1 dal lunedì al venerdì. Vi chiediamo di dimenticarvelo, per un attimo, per focalizzarvi su questo artista in grado di trasformarsi, in parte anche fisicamente, per interpretare il suo ruolo degli anni Sessanta.

Se non si sta attenti è difficile riconoscerlo senza i capelli tirati all’indietro, ordinatissimi e senza il comportamento compito, da uomo di altri tempi qual è Vito. Ma se si fa attenzione non solo lo si riconosce ma si scopre un attore che ha fatto del teatro e della recitazione un lavoro, una passione… una vita.

Un giovane dalle idee chiare che ha intrapreso la carriera di attore da giovanissimo e che ha saputo parlare di arte, di teatro e di come si raccontano le emozioni su palco e dal palco anche quando si tratta di turismo. E voi vi chiederete: e che c’entra? Bé, nella nostra intervista vi sarà più chiaro intanto vi riveliamo che il nostro Vito, pardon Elia, si è laureato in Lingue e Culture per il Turismo, con una tesi di laurea in antropologia culturale – e qui il teatro vedrete che c’entra – e ha studiato recitazione al Teatro Nuovo di Torino e ora continua a lavorare al Teatro Erba con la Compagnia Torino Spettacoli. E tra un cambio scena e l’altro negli Studi Videa di Roma, dove si gira Il Paradiso delle Signore, insegna pure recitazione. Insomma, come avrete capito, si dà da fare!

Non vi riveliamo più nulla e lasciamo parlare lui in questa intervista in cui, fan del Paradiso attenzione, ci rivelerà qualcosa in più di Vito, Maria e della loro storia d’amore ma senza fare spoiler!

Elia Tedesco, Vito Lamatia de Il Paradiso delle Signore si racconta: ecco l’intervista

Elia Tedesco: Vita, Carriera e Obiettivi

Chi è Elia Tedesco? Raccontaci di te

Mi chiedo ogni giorno chi sono e non credo di saper dare una risposta o meglio capisco chi sono quando faccio ciò che amo, quindi recitare. Quando recito mi sembra di capirmi di più; prendo qualcosa dai personaggi in cui mi immergo quando sono sul palcoscenico, soprattutto quello del Teatro Erba, in cui sono nato artisticamente. La prima volta che ho messo piede sul palcoscenico, a diciotto/diciannove anni, proprio al Teatro Erba, ho capito che era quello che volevo fare. Là mi sono sentito Elia! Mi sento così anche quando sono dietro alla telecamera e ora che ho avuto modo di farlo, ho trovato una parte di me stesso che mi piace molto. Faccio tante cose e quindi è molto difficile incanalarmi in una cosa ben precisa, sono sempre stato una persona con tanti stimoli e ho cominciato sin da piccolo a sentire questa necessità di esibirmi attraverso un'arte – facevo i miei primi cortometraggi coinvolgendo i miei parenti – e facevo da regista perché mi piace molto creare.

Sin da bambino ho inseguito qualcosa e c’è stato un momento in cui volevo fare il calciatore – ed ero pure bravo, capitano della squadra e capocannoniere – poi però verso i diciasette anni ho capito qual era la mia strada, vincendo il premio Sottodiciotto Film Festival, Torino. Quella vittoria mi ha fatto capire che quello che stavo facendo poteva avere uno sviluppo. Quindi mi sono buttato in questa professione e con me anche la mia famiglia, che mi ha spinto e dato il supporto che era necessario per iniziare e per arrivare a ora, che è il mio decimo anno di carriera come attore e artista. Un piccolo ma grande traguardo, in un lavoro che ho avuto la fortuna di iniziare da subito, dopo il diploma. Parallelamente all’Università mi sono iscritto ai corsi professionali del Teatro Nuovo e dopo un anno sono stato scritturato per uno spettacolo di Plauto, che tutt’ora porto in scena durante il Festival di Cultura Classico, interpretando la figura del servo plautino.

All’Università hai studiato Turismo e a una prima occhiata sembra una cosa totalmente diversa dal Teatro e dalla recitazione. Eppure c’è qualcosa che le unisce, anche di molto forte. Tu stesso ti sei espresso su questo argomento e hai rivelato che il teatro ha il potere di far rinascere il turismo e riqualificare un’area abbandonata e persino una regione. Ci spieghi meglio cosa vuol dire?

Questo argomento era alla base della mia tesi di laurea, scritta con la mia professoressa di Antropologia Culturale. Ho collegato il luogo, qualsiasi luogo, con il turismo. Il luogo è formato da persone e queste si incontrano; il teatro è un luogo di incontro per antonomasia. Ci si incontra, si gode di uno spettacolo e c’è coinvolgimento. Secondo me se delle persone si recano in un posto perché c’è uno spettacolo o un qualsiasi evento culturale, possono allo stesso tempo scoprire e godere delle bellezze e dei caratteri di un territorio. Le due cose possono essere sinergiche. Questo succede soprattutto quando si parla di periferie o di posti culturalmente meno abituati agli eventi; portare là degli spettacoli è un modo per acculturare le persone che ci vivono e dar loro più visioni del mondo che magari diversamente non conoscerebbero. Si unisce divertimento alla cultura.

Elia Tedesco Intervista: Obiettivi, Sogni, Progetti Futuri ed Emozioni da Raccontare

Tu sei molto attivo sui social. Quanto pensi sia cambiata la vita di un attore dall’avvento di questi mezzi di comunicazione? Ma soprattutto cosa vuoi comunicare tu attraverso i social?

Tantissimo! Io ho vissuto sia l’era senza social che quella dei social. Dieci anni fa, quando ho cominciato, non avevano preso così tanto piede così come lo hanno fatto ora e facevo gli spettacoli e magari sì, usavo facebook per promuovere lo spettacolo. Negli ultimi anni sono esplosi e io sono cresciuto con e nei social. Non ho una visione di quando non esistevano proprio ma posso dire che la vita dell’attore è cambiata tantissimo e cambierà ancora nei prossimi anni, visto che gli strumenti di comunicazione si modificano continuamente e chissà cosa ci sarà poi. Sicuramente c’è tanta più domanda di chi vuole fare l’attore o comunque sono molte di più le pesone che si esibiscono tramite i social ed è più facile per il pubblico accedervi. Io mi chiedo spesso cosa veicolare e che messaggi mandare; ultimamente mi sto divertendo un po’ di più, ovvero sto cercando di utilizzarli per promuovere la mia arte e divertire. Certo il mio fine è conoscere più persone possibile, farle fidelizzare al mio personaggio e a me, avendo anche un contatto diretto con quello che ritengo il mio pubblico ma anche attrarre uno nuovo e facendo sì che chi mi segue magari possa venire a vedere i miei spettacoli.

Qual è il tuo obiettivo nella vita e quale messaggio vuoi comunicare con il tuo lavoro e con la tua arte, che è pura espressione delle emozioni?

Il mio obiettivo istintivo, quello che certo ogni giorno e non a lungo termine quindi, è di suscitare un’emozione o una riflessione o anche divertire; mi piace molto sapere che una persona si è divertita con un mio video o comunque ne è rimasta colpita. Lavoro con le emozioni ed è chiaro che mi piaccia molto e che sia il target di ogni giorno. L’obiettivo a lungo termine è quello di portare in giro tanti spettacoli e di poter contare sulle persone che mi seguono, che mi danno la fiducia di ascoltarmi e di venire a teatro per me. Poi ovviamente ho tante ambizioni: mi piacerebbe fare un film, crearlo proprio io, alla Massimo Troisi e perché no, pure alla Checco Zalone.

Ci sono dei nuovi progetti all’orizzonte?

A parte continuare a far teatro qui a Torino e a continuare con l’insegnamento, per il momento non ci sono progetti concreti. Sto aspettando delle risposte e sto facendo altri provini e casting. Sarò sicuramente impegnato in altri spettacoli. A maggio (maggio 2024 ndr) ci sarà uno spettacolo, il giallo di Agata Christie, Il delitto avrà luogo; poi altri spettacoli e forse pure un giallo nuovo. In particolare stiamo cercando di ampliare il tour con Shakespeare X 2, in cui crediamo tanto e con cui siamo già partiti con un tour in Italia e speriamo di ampliare, quest’anno, le piazze in cui portarlo.

Elia Tedesco e Il Paradiso delle Signore

Ci puoi rivelerà qualcosina su cosa succederà a Maria e Vito?

È ancora lunga! Vito è innamorato e all’inizio è stato preso dall’orgoglio appena ha saputo la verità e si è sentito proprio tradito. È andato in crisi e ha mostrato un lato diverso del suo carattere, che mi sono divertito tantissimo a tirar fuori. Da ragazzo sempre sorridente, quasi che vivesse nel mondo dei sogni, si è scontrato con la realtà, dura da accettare, ed è andato in crisi. Poi però ha ceduto e ha fatto l’intervista, diviso tra il promuoversi come imprenditore e far sì anche che il lavoro di Maria sia in bella vista; in quell'occasione si è visto quanto sia ancora innamorato. E continuerà a vivere questo dualismo e la crisi sua non finirà presto. Maria è la sua vita e lui si sente perso senza di lei. Ora dovrà però anche capire chi è lui e qual è la sua identità. Deve comprendere sin dove…

Ci sono state delle scelte di Vito che tu proprio non hai condiviso?

Più che con delle scelte, non mi sono trovato molto d’accordo con alcuni suoi ragionamenti. È però chiaro che in certi punti e in certe situazioni vediamo una persona di un altro tempo, con un’altra visione della società, parliamo sempre degli anni Sessanta. Quindi sì, mi sono scontrato con alcuni pensieri un po’ retrogradi, derivati comunque da un sentimento puro che conserva. Ovviamente certe frasi e certe scene che mi trovato a recitare mi hanno fatto pensare al momento che viviamo oggi, difficile sotto certi aspetti e con situazioni di coppia con dei risolti che sappiamo essere sfortunati. Ecco mi sono ritrovato a pensare a certe situazioni.

