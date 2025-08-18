Innocence: Irem vittima quanto Ela o tragica spettatrice?

Anticipazioni TV

Innocence ci racconta la tragica storia di Ela, vittima del suo tempo e della violenza di un uomo. Ma siamo sicuri che sia solo lei la preda di Ilker oppure lo è anche Irem? Ecco cosa ne pensiamo.

Più andiamo avanti con la visione di Innocence più ci rendiamo conto che questa dizi è un pugno nello stomaco. Nessuna delle storie turche attualmente in onda su Canale5 tratta temi facili ma le storie di Bahar e di Farah hanno comunque una vena di felicità, che pare invece non comparire nemmeno per sbaglio nell’appuntamento del weekend.

Innocence è un racconto di violenza sulle donne, lucido e forte, dove i suoi personaggi femminili sono tutti vittime di un’oppressione. E tra questi spicchiano Ela e Irem, quest’ultima per noi quella sottoposta a una pressione così difficile da gestire, da portarla a compiere un gesto estremo.

Innocence: Ela vittima di Ilker ma non è la sola

Innocence è una storia di violenza sulle donne, che fa male e fa riflettere. Tutto comincia con il tentativo di omicidio di Ela Yüksel, che muove tutti i fili della narrazione che mira a cercare la verità su cosa è successo davvero la notte in cui la ragazza è stata aggredita. Tradimenti, bugie, soprusi, identità e dignità violate si accumulano puntata dopo puntata e fanno emergere personaggi femminili forti, in grado di capire – dopo aver subito per anni – che è tempo di alzare la testa ma anche personaggi da tutelare. Stiamo parlando da una parte di Bahar, pronta a fare la guerra contro tutti anche contro suo marito e la sua famiglia, pur di dare giustizia a sua figlia e farla uscire con la coscienza pulita, e dall'altra di Ela e Irem. Ed è di quest'ultima che vogliamo parlare visto che pensiamo che sia una vittima quanto la sua "nemica".

Irem vittima come Ela, ecco cosa ne pensiamo del personaggio di Innocence

Ve lo diciamo subito: Irem ci fa molta tenerezza. Il suo personaggio è vittima come Ela di violenza. Non ha subito fisicamente le torture e le brutture di Ilker ma le porta come cicatrici nel suo cuore e nella sua anima. Tradita, ingannata e mai amata (senza forse) dall’uomo che l’ha sposata e che – per avere una relazione parallela – ha finto che lei fosse pazza e instabile. Irem non è nulla di tutto questo e solo non in grado di combattere la bestia che è Ilker, non ha la forza e il coraggio di dire basta a una relazione che la fa soffrire e non riesce a comprendere che suo padre Harun abbia sempre avuto ragione. Lei ha deciso di stare accanto all’Ilgaz e subisce persino le umiliazioni di sua suocera, che non perde occasione di ricordarle quanto è debole e le impedisce di fuggire, facendola sentire in colpa per non essere una brava moglie e per essere una bambina viziata che perderà tutto.

Innocence: Irem perde se stessa più di Ela

Hale è terribilmente spietata con Irem. Quando nella puntata di Innocence del 10 agosto 2025, la ragazza ha deciso di lasciare casa Ilgaz, sua suocera l’ha gelata prevendo un futuro infausto per lei, abbandonata da tutti e mal vista dai suoi fan – Irem è un’influencer – dopo il divorzio da Ilker. Per Hale nessuno può allontanarsi da suo figlio senza subire danni e se lo farà sua moglie, per lei ci sarà solo l’ignominia.

Irem si è aggrappata alla storia d’amore con Ilker per anni e ha sopportato tutti i suoi tradimenti, finendo però per perdere se stessa anche più di Ela. La Yüksel, per quando vittima del suo tempo e delle violenze fisiche, ha dimostrato e dimostrerà un coraggio che la biondina non riuscirà mai ad avere e proprio questo la porterà sull’orlo del collasso. Un gesto estremo, un tentativo di suicidio in diretta social, la faranno finire in un vortice da cui (attenzione spolier) riuscirà a riprendersi dopo un duro percorso.

Irem dovrà affrontare dei demoni terribili, che lei non è riuscita ad affrontare prima. Nessun giudizio negativo per lei così come non per Ela ma solo un racconto crudo di come due ragazze giovani, belle e intelligenti possano essere plagiate dalla cattiveria di un uomo senza scrupoli, educato ad avere tutto e protetto anche quando sbaglia. E di sbagli Irem ed Ela ne hanno fatti, pagandoli amaramente ma ne usciranno più forti di prima, vittime della loro stessa vita ma poi capaci di riprenderla in mano.

Innocence va in onda nel daytime del weekend di Canale5.