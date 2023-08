In omaggio a William Friedkin su Sky e NOW l'8 agosto una programmazione speciale

Anticipazioni TV

L'Esorcista e il bellissimo docufilm Nella mente de L'esorcista - Le confessioni di William Friedkin sono i film scelti da SKY per rendere omaggio al grande regista scomparso ieri. Ecco la programmazione dell'8 agosto.

Un tempo, quando moriva un grande del cinema, la rete pubblica generalista trasmetteva in suo omaggio un film in prima serata, ma parliamo appunto della preistoria. Fortunatamente esistono le reti private e le piattaforme streaming dove rivedere i capolavori dei grandi registi, ma almeno SKY ha deciso di omaggiare William Friedkin, scomparso ieri 7 agosto, con una serata in suo onore.

SKY rende omaggio a William Friedkin con una programmazione speciale l'8 agosto

Sky rende omaggio a William Friedkin, il celebre regista appena scomparso all’età di 87 anni, Premio Oscar® e autore di grandi pellicole, con una programmazione speciale, in onda oggi 8 agosto, per celebrare la sua straordinaria carriera. Alle ore 21.00 su Sky Cinema Suspense e in streaming su NOW verrà trasmesso L'esorcista, capolavoro horror della storia del cinema, che nel 1974 vinse due premi Oscar® - Migliore Sceneggiatura Non Originale e Miglior Sonoro - e quattro Golden Globe – Miglior Film Drammatico, Migliore Regia, Migliore Attrice protagonista per Linda Blair e Migliore Sceneggiatura. Con Ellen Burstyn, Linda Blair, Max Von Sydow, Jason Miller e Lee J. Cobb, il film racconta la storia di un sacerdote che ingaggia una battaglia disperata contro il diavolo che si è impossessato di una bambina. L'esorcista sarà proposto anche sabato 19 agosto alle 22.50 all’interno della rassegna Horror d'estate, in onda in seconda serata ad agosto su Sky Cinema Suspense. Il tributo a Friedkin proseguirà con il bellissimo docufilm Nella mente de L'esorcista - Le confessioni di William Friedkin (Leap of Faith: William Friedkin on The Exorcist), in onda oggi 8 agosto alle 22.20 su Sky Arte e in streaming su NOW. Diretto da Alexandre O. Philippe, regista di Lynch/Oz, è un saggio spirituale e letterale su L'Esorcista, che esplora le profondità della mente di William Friedkin, il suo processo di regia e i misteri del destino che hanno modellato la sua vita e la sua carriera. Tutti i contenuti sono disponibili anche on demand su Sky e in streaming su NOW.