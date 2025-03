Anticipazioni TV

Continua il travolgente successo della quarta stagione di Imma Tataranni Sostituto Procuratore. Stasera su Rai 1 la terza puntata. Le anticipazioni sulla trama.

Tornano stasera su Rai 1 le avventure sentimental/investigative di Imma Tataranni - Sostituto Procuratore, con la terza delle quattro puntate della quarta stagione. La seconda puntata, nonostante (o forse anche per) le polemiche che hanno accompagnato il lancio di questa nuova stagione della serie, ha visto confermato l'affetto del pubblico per il personaggio della magistrata materana, interpretato con piglio bellicoso da Vanessa Scalera, che quest'anno ce ne ha mostrato anche dei lati inediti. Ha infatti vinto nettamente la guerra degli ascolti del prime time domenicale con 4.331.000 spettatori, per uno share del 23.8%, senza contare i molti che l'hanno recuperata su RaiPlay. Vediamo dunque cosa succederà in questa terza serata.

Imma Tataranni- Sostituto Procuratore: la trama della terza puntata

Dopo l’arresto del latitante Latronico, l’indagine sotto copertura di Calogiuri (Alessio Lapice) si conclude, costringendo il maresciallo a lasciare Matera per garantire la sua sicurezza. Pietro (Massimiliano Gallo), sempre più affrancato, trova nell’amicizia con Vasco Parisi (Tommaso Ragno) un importante punto di riferimento. Intanto, tutta Matera è riunita per il matrimonio della D’Antonio, dove Filomena è impegnata a mantenere le apparenze per preservare la reputazione familiare. Durante i festeggiamenti, un evento drammatico sconvolge l’atmosfera: l’omicidio del “Barone Rosso” Aurelio Sansevero. Mentre cerca di mettere insieme i pezzi del caso, Imma deve anche affrontare Pietro che le ha chiesto di avviare le pratiche per la separazione e Valentina (Alice Azzariti) che ha scoperto casualmente il suo tradimento con Calogiuri.

Imma Tataranni: la sintesi della quarta stagione

La quarta stagione racconta la crisi del matrimonio di Imma e Pietro. I due protagonisti, al di là del bene che vogliono alla figlia Valentina, sono chiamati a capire con sincerità che cosa provano l’una per l’altro e a decidere se proseguire la loro vita insieme o separarsi. Da un lato Imma cerca di approfondire con coscienza le ragioni dell’attrazione che ha sempre provato per il maresciallo Calogiuri. Vuole quindi approfondire cosa rappresenta davvero e come abbia potuto convivere questa attrazione con il legame che tuttora la unisce a Pietro. Lei, così sicura e determinata nel lavoro, si scopre impreparata nella gestione del trambusto sentimentale che sta vivendo, pur convinta che, anche questo ostacolo possa essere un’opportunità per conoscersi meglio. Pietro, dall’altra parte, elabora il lutto per la morte violenta di Sara, cerca di affrancarsi da Imma, si cimenta nell’emancipazione dalla madre, la signora De Ruggeri (Dora Romano) e viene sostenuto in questo percorso dall’incontro stimolante con l’istrionico scrittore Vasco Parisi . In procura, con la passione di sempre e con l’aiuto di Diana (Barbara Ronchi), cancelliera e amica insostituibile che ambisce a diventare giudice di pace, Imma porta avanti le sue indagini col memorabile piglio e con gli inevitabili scontri che caratterizzano da sempre il rapporto col procuratore capo Vitali. Calogiuri in questa stagione non può sempre affiancarla perché occupato nella cattura del pericoloso boss Cenzino Latronico (Nello Mascia), il mandante dell’agguato a Romaniello (Cesare Bocci) in cui il maresciallo ha rischiato di morire. E sarà questa operazione sotto copertura a decidere il suo futuro a Matera e al fianco della Tataranni.