Imma Tataranni - Sostituto procuratore: stasera su Rai 1 il terzo episodio della terza stagione

Anticipazioni TV

In onda su Rai 1 alle 21.25 la seguitissima fiction Imma Tataranni - Sostituto Procuratore, vediamo cosa ci riserva la trama della terza puntata.

Stasera 9 ottobre alle 21.25 su Rai 1 va in onda la terza puntata della terza stagione di Imma Tataranni - Sostituto Procuratore, dopo di che giungerà al termine anche questo atteso ritorno delle avventure del personaggio creato dalla penna della scrittrice materana Mariolina Venezia e portato in vita con perfetta aderenza da Vanessa Scalera. Anche la seconda puntata ha fatto registrare ascolti molto alti, anche se in leggero calo, con 4.111.000 spettatori pari a un 25.2% di share, confermando la fiction regina della prima serata. Chi l'ha persa la recupererà probabilmente su Raiplay, dove le puntate sono disponibili assieme alle precedenti stagioni. Nella seconda puntata, diretta come quella di stasera non da Francesco Amato ma da Kiko Rosati, abbiamo assistito al ritorno (passeggero?) di Jessica Matarazzo (Ester Pantano), la collega innamorata di Calogiuri che gli aveva fatto credere di essere incinta, e si è rivista anche Valentina (Alice Azzariti), la figlia di Imma, andata a studiare a Napoli dove ha il fidanzato, che sembra nascondere qualcosa. Vediamo cosa ci aspetta in questa terza puntata.

Imma Tataranni - Sostituto Procuratore: la trama della terza puntata, Ladri di futuro

Nella frazione La Martella è stata uccisa la diciottenne Fatima Sarkam, figlia di immigrati bengalesi. La stampa insinua che a ucciderla siano stati suo padre e suo fratello per difendere l’onore di casa, dopo che si era opposta a un matrimonio combinato. Si scopre però che le cose non sono andate così. I contrasti fra Fatima e la sua famiglia si rispecchiano in qualche modo anche nelle incomprensioni fra Imma e Valentina, che a Napoli affronta il difficile esame di letteratura orientale. A complicare il tutto, l’arrivo di sua nonna Filomena (Dora Romano), andata fin là per controllare come se la cava la nipote nella grande città. Ed è Filomena a scoprire che Valentina nasconde qualcosa ai genitori. Così come tutti gli altri: Diana (Barbara Ronchi), sempre più insoddisfatta, non le ha mai detto di essersi iscritta all’app d’incontri; Pietro (Massimiliano Gallo) le nasconde l’amicizia sempre più intima con Sara (Sara Drago); e Calogiuri (Alessio Lapice) che continua segretamente a indagare sulla morte di Romaniello. Quando Imma lo scopre gli farà una sconcertante rivelazione.

Dice il regista Kiko Rosati

Approcciare la terza stagione di una serie di successo come Imma Tataranni ,da regista non è stato facile, ti viene chiesto di lasciare intatti tutti gli elementi che hanno costruito le prime due stagioni ed allo stesso tempo di portare il tuo punto di vista. In questo caso il mio ingresso è stato abbastanza facile sia per il gruppo di attori affiatatissimi e in continua crescita sia per la produzione sempre presente e collaborativa. Per me è stata una nuova esperienza, un tipo di serie che non avevo mai approcciato ma che mi ha completato come regista. Ho trovato molto stimolante muovermi tra i diversi generi che questo progetto contiene al suo interno, la commedia, il crime e il family, un intreccio di emozioni diverse da far convivere e funzionare. Un’altra cosa che mi ha facilitato il compito è stata sicuramente la scrittura, ormai rodata e sempre precisa. Tutti questi elementi insieme mi hanno permesso di essere il più̀ onesto possibile con lo spettatore. I produttori e Francesco Amato hanno contribuito senz’altro al risultato ottenuto, tutte le squadre sono state assolutamente all’altezza di portare avanti l’ottimo lavoro svolto nelle stagioni precedenti e a loro va il mio ringraziamento.