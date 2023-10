Imma Tataranni Sostituto Procuratore: Stasera la seconda puntata della terza stagione

Anticipazioni TV

In prima serata su Rai 1 continuano le appassionanti avventure di Imma Tataranni, con Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo. La trama della seconda puntata della terza stagione.

E' ripartita alla grande Imma Tataranni - Sostituto procuratore, che nella prima puntata della terza stagione è stata seguita da 4 milioni e 624.000 spettatori, con uno share pari del 27.1%, facendo praticamente ingoiare la polvere al Grande Fratello. Le avventure dell'ispida ma affascinante protagonista interpretata con verve da Vanessa Scalera hanno ormai un posto stabile nel cuore del pubblico che stasera 2 ottobre su Rai 1, alle 21.25, potranno seguire la seconda puntata di questa nuova stagione della serie, su quattro totali (converrete con noi che durano troppo poco...). Vediamo cosa ci aspetta e cosa succederà ai personaggi tratti dai romanzi della scrittrice materana Mariolina Venezia, che della sua splendida città ha fatto una vera e propria coprotagonista delle storie.

Imma Tataranni Sostituto procuratore: trama della seconda serata, Liberaci dal male

Dopo mesi di convalescenza, Calogiuri (Alessio Lapice) ritorna al lavoro ma non è più quello di prima: scontroso, irritabile e – soprattutto – impegnato nella ricerca ossessiva della verità sull’attentato in cui Romaniello (Cesare Bocci) ha perso la vita. Su richiesta di Vitali (Carlo Buccirosso), Imma lo coinvolge in un’indagine a Taranto. Nella gravina di Laterza è stato trovato il cadavere di un ragazzo di Matera. Un apparente suicidio che cela in realtà una storia di droga, gelosie e scappatoie. Un’intuizione di Calogiuri mette Imma sulla strada giusta. Nel frattempo, Diana (Barbara Ronchi) si è iscritta a una app di incontri che si rivelano uno più disastroso dell’altro. Il fatto è che con il rientro di Calogiuri in servizio si sente messa da parte. Lo stesso succede a Pietro (Massimiliano Gallo), il quale torna a sentirsi minacciato dal maresciallo. Così, approfittando dell’invito di Sara, la ragazza conosciuta in palestra, partecipa a un corso di scrittura sul giallo: occasione per condividere con cognizione di causa le indagini di Imma.

Dice il regista Francesco Amato sulla terza stagione di Imma Tataranni

Nelle sue note di regia, Francesco Amato scrive:

"La terza stagione è sempre un po’ quella della maturità. Giunta sin qui, si può dire che Imma sia diventata adulta. Eppure, nonostante la maggiore età e una certa consapevolezza dell’orizzonte drammaturgico e visivo in cui ci muoviamo, il progetto Tataranni resta sempre dinamico, pieno di sorprese, grandi amori, intuizioni improvvise, cambi di programma, ispirazione che ti viene lì al momento e cancella una pianificazione di settimane che pareva consolidata. La funzione principale del regista, in una fiction ormai “tradizionale”, è fare in modo di sottrarre attori e troupe dal rischio della routine. Cambiare prospettiva, non piegarsi alla banalità, alla ripresa anonima, anche un po’ “non accontentarsi”, e non ascoltare chi dice che “tanto il pubblico ormai vi segue a prescindere” (quelli, oltre a essere pericolosi, credo che portino anche un po’ sfiga). Io cerco di stimolare i miei collaboratori - gli attori in primis, logicamente - affinché non diano per scontato di conoscere tutto del loro lavoro: di una location come di un personaggio o di una relazione tra i personaggi. Mi aspetto da tutti che mi propongano - nella continuità - cose nuove e sorprendenti. Perciò credo che Imma sia arrivata così in là con gli anni… in ogni film c’è una forte necessità di ricerca creativa. Imma Tataranni, per un regista, è una specie di luna park, è una straordinaria piattaforma di sperimentazione. Solo in Rai si trovano tali condizioni di libertà e fiducia. Il meccanismo di sviluppo di un progetto Rai spinge un gruppo a fare squadra. Grazie al confronto continuo con Alessandra Ottaviani, Daniela Troncelliti e Francesco Nardella, grazie all’attenzione e la cura che i produttori Beppe Caschetto e Anastasia Michelagnoli non hanno smesso mai di avere per il progetto, il regista si sente al sicuro, al riparo dal rischio di scivolare negli stereotipi, o di perdere il controllo della storia. L’attenzione per i dettagli incide anche e soprattutto nella scelta più importante che - assieme a Rai e produzione - siamo chiamati a fare: quella degli interpreti. Sono molto orgoglioso di avere quest’anno, tra gli attori della terza stagione, la splendida Sara Drago. Oltre a lei, tra i nomi di prestigio, Nunzia Schiano, Betti Pedrazzi, Antonio Petrocelli, e tra quelli emergenti Michele Savoia, Gaetano Colella, Raffaele Braia, Aurora Peres, Francesco Patanè, Giordano Agrusta, e i giovanissimi Luca Massaro e Giovanni Scotti. Da regista veterano di Imma Tataranni, ritengo importante segnalare come il lavoro del mio collega Kiko Rosati, che firma le serate 2 e 3, oltre a essere pregevole nella forma, ha il pregio di risultare del tutto organico con l’estetica che fino ad ora ha caratterizzato l’universo tataranniano. Sembra facile…"

Imma Tataranni Sostituto procuratore va in onda il lunedì in prima serata su Rai 1 ed è possibile recuperarla, con le stagioni precedenti, su Raiplay.