Imma Tataranni - Sostituto Procuratore 2: le Anticipazioni dell'Ultima Puntata in onda stasera su Rai 1

Anticipazioni TV

Purtroppo anche le cose belle finiscono, e Imma Tataranni - Sostituto Procuratore, la serie dai romanzi di Mariolina Venezia, conclude la sua seconda stagione il 13 ottobre. La trama dell'ottava e ultima puntata in onda su Rai 1.

Si conclude stasera alle 21.25 su Rai 1 con l'ottava puntata, intitolata La donna che perse la testa, la seconda stagione di Imma Tataranni - Sostituto Procuratore, la bella serie ambientata nella splendida Matera e tratta dai romanzi di Mariolina Venezia, con Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo, Alessio Lapice, Barbara Ronchi e Carlo Buccirosso nei ruoli principali e un nutrito e ben assortito cast di contorno. Divertente, ben fatta ed originale, questa fiction è ancora molto amata dal pubblico, tanto che la penultima puntata, andata in onda giovedì 6 ottobre, ha fatto registrare il 23.9% di share, con 4.328.000 spettatori, battendo ancora la concorrenza del Grande Fratello Vip.

Imma Tataranni - Sostituto Procuratore: ci sarà una terza stagione?

Dato appunto il successo della serie e le storie che ci sono ancora da raccontare, possiamo togliere il punto interrogativo e confermare che ci sarà una terza stagione di Imma Tataranni - Sostituto Procuratore. È stato già reso noto che le riprese inizieranno nella primavera del 2023, mentre non si conosce ancora la data di messa in onda. A confermarlo è stato lo stesso regista Francesco Amato nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica.

Imma Tataranni - Sostituto procuratore 2: la trama dell'ottava e ultima puntata

La baronessa Giuseppina Antonini de Raho viene ritrovata morta sul vialetto che conduce alla sua villa. Era in moto e la sua testa è staccata dal corpo, come se fosse stata decapitata. Imma cerca di raccapezzarsi in questo omicidio dalle modalità singolari e che la porta a scoprire i magheggi di chi vorrebbe costruire un termovalorizzatore a Matera. In casa Imma non ha ancora ritrovato l'equilibrio desiderato tanto che si chiede che cosa c'è dietro quell'improvviso mal di schiena di Pietro che lo sottrae ai suoi doveri coniugali, un tempo fonte di gioia e di soddisfazione reciproca...