Il Volo – Tutti per Uno: Viaggio nel Tempo, stasera su Canale 5 con la partecipazione di Antonella Clerici

Dopo il grande successo delle scorse edizioni, “Il Volo – Tutti per Uno” torna su Canale 5, lunedì 19 maggio in prima serata, con uno show completamente rinnovato e ambientato nella splendida cornice di Palazzo Te a Mantova, “Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo"

Lo spettacolo si snoderà in tre serate evento condotte direttamente dal trio più amato nel mondo, Il Volo, formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, affiancati nella prima puntata dalla partecipazione straordinaria di Antonella Clerici.

La musica come filo conduttore di un viaggio emozionante, ogni serata sarà costruita come un vero e proprio viaggio musicale e temporale, in cui si alterneranno performance inedite, brani iconici del repertorio de Il Volo e cover che attraverseranno i decenni, raccontando la storia della musica italiana e internazionale. Le esibizioni si arricchiranno di aneddoti, ricordi personali e collaborazioni straordinarie.

A rendere ancora più speciale l’appuntamento inaugurale, ci sarà una lunga lista di ospiti d’eccezione: Fiorella Mannoia Placido Domingo Gigi D’Alessio Gaia Massimo Ranieri Malika Ayane Giorgio Panariello Eros Ramazzotti

Un progetto firmato Michele Torpedine Il format, prodotto da FriendsTv per Mediaset e ideato da Michele Torpedine, è giunto alla sua terza edizione ed è diretto dal regista Luigi Antonini. L’obiettivo è sempre quello di valorizzare la grande musica, l’arte e la cultura italiana attraverso la voce e il carisma di tre artisti che hanno saputo conquistare il cuore del pubblico a livello mondiale.

L’appuntamento è quindi fissato: da lunedì 19 maggio, in prima serata su Canale 5, con “Il Volo – Tutti per Uno: Viaggio nel Tempo”. Un’occasione imperdibile per lasciarsi incantare dalla magia della musica e dalla bellezza senza tempo del nostro patrimonio artistico.