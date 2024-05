Il Volo tutti per uno: il terzo e ultimo appuntamento questa sera su Canale , tutti gli ospiti

Anticipazioni TV

Oggi, martedì 28 maggio 2024, la terza puntata de Il Volo Tutti per Uno con Il Volo e la partecipazione di Federica Panicucci.

Il Volo Tutti per Uno, ospiti e anticipazioni della terza puntata

Ultimo appuntamento con “Il Volo Tutti per Uno”, domani martedì 28 maggio, in prime-time su Canale 5, con Il Volo e la partecipazione di Eleonora Abbagnato. Il trio italiano più famoso al mondo, formato da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto, quest’anno festeggia i 15 anni di carriera sul prestigioso palco dell’Arena di Verona e su Canale 5.

Lo spettacolo (progetto di Michele Torpedine) è all’insegna della grande musica, con artisti prestigiosi e momenti inediti ed emozionanti. Ospiti della terza puntata: Max Pezzali, Nek, Riccardo Cocciante, BigMama, Rose Villain, Nina Zilli, Enrico Brignano

Il Volo - Tutti per Uno è prodotto da FriendsTv. La regia è affidata a Luigi Antonini

