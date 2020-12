Il Silenzio dell'Acqua 2, Anticipazioni: stasera su Canale 5 la terza puntata della serie

Anticipazioni TV

Si avvicina alla fine con la terza puntata in onda stasera 9 dicembre 2020 la fiction gialla di Canale 5 Il Silenzio dell'Acqua 2 con Ambra Angiolini Giorgio Pasotti

Va in onda stasera mercoledì 9 dicembre alle 21.48 su Canale 5 la terza e penultima puntata della seconda stagione de Il silenzio dell'acqua, il murder mystery scritto da Jean Ludwigg e Leonardo Valenti con protagonisti Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti nel ruolo di due vicequestori, Luisa Ferrari e Andrea Baldini, che si trovano a indagare insieme su un duplice omicidio nel paese immaginario di Castel Marciano. Potete trovare la prima stagione e le puntate precedenti sul sito Mediasetplay.

Dove eravamo rimasti...

Nella puntata andata in onda il 2 dicembre, Luisa e Andrea scoprono altri segreti sui personaggi attorno ai quali ruota la loro indagine per l'omicidio di Sara e del figlio adolescente Luca, di cui vengono celebrati i funerali. Beatrice, la fidanzatina di Luca, rivela che il ragazzo aveva una pistola e la cosa viene confermata a Luisa dalla piccola Giulia. Si scopre che Luca aveva sottratto l'arma al padre, Rocco, e che la usava per proteggersi nelle illecite operazioni di contrabbando con la Slovenia in cui l'aveva coinvolto il proprietario della palestra dove entrambi si allenavano. Anche la madre, Sara, sembra aver partecipato a queste attività, mentre la famiglia della sorella di Sara, Silvia, che l'ha accolta, ha sicuramente qualcosa da nascondere. Nel frattempo Elio, padre di Matteo, è tornato, suscitando la gelosia di Andrea e ha riconosciuto legalmente il figlio. Ma si scopre che è proprio lui, che abita in Slovenia, ad aver incontrato alla dogana Sara poco prima della morte di lei e di Luca.

Il silenzio dell'acqua 2: la trama della puntata in onda stasera 9 dicembre

Andrea, dopo aver visto le immagini delle telecamere alla dogana, è convinto che Elio c'entri qualcosa con il delitto su cui sta indagando con Luisa, ma lei ritiene che i suoi sospetti siano principalmente frutto della gelosia per la compagna Roberta. Luisa, dal canto suo, mostra il suo lato più tenero con l'affetto che prova per la piccola Giulia, che la ricambia e sembra a disagio nella casa degli zii. Sergio, il proprietario della palestra, ferisce gravemente don Carlo che cerca di proteggere il fratello sottraendolo alla sua influenza. Dopo essere fuggito, l'uomo chiede aiuto proprio ad Elio, che è sempre al centro dei sospetti di Andrea.

