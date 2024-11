Il Paradiso delle Signore: Tancredi al comando della Galleria Milano Moda. La sua vendetta ha inizio!

Anticipazioni TV

Le prossime puntate de Il Paradiso delle Signore ci riserveranno grandi sorprese e molti colpi di scena. Tra questi il fatto che Tancredi diventerà il socio di maggioranza della GMM e potrebbe diventare molto più pericoloso del solito. Ora potrà avere la sua vendetta! Ma vediamo cosa succederà nella Soap di Rai1.

Tancredi avrà presto la sua vendetta, in un modo o nell’altro. Il nipote di Adelaide è rimasto il solo a volersi vendicare, costi quel che costi, de Il Paradiso delle Signore e a non farsi prendere da altre faccende che lo distogliessero dall’obiettivo di farla pagare agli amici di Vittorio. E pare proprio che nelle prossime puntate della Soap di Rai1, il conte abbia l’opportunità di prendersi la sua rivincita. E gli sarà possibile farlo grazie alla richiesta che gli farà Umberto, in crisi economica e bisognoso di denaro per sanare alcuni debiti della Banca Guarnieri. Ma vediamo insieme cosa ci aspetta nei prossimi episodi.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Tancredi pronto alla vendetta, Video

Scopri le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore delle prossime puntate della Soap di Rai1. Prima di leggere le trame complete incuriosisciti con il video qui sotto.

Anticipazioni: Anticipazioni: Tancredi ora può prendersi la sua vendetta!

Il Paradiso delle Signore: Tancredi non rinuncia alla sua vendetta

Andiamo con ordine e facciamo un piccolo passo indietro per capire meglio quello che succederà nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore. La nuova stagione si è aperta con un conto in sospeso, quello di Tancredi nei confronti di Matilde e Vittorio. Il nipote di Adelaide non ha potuto sopportare e continua a non mandarlo giù, il fatto che sua moglie sia fuggita con un altro e che lo abbia svergognato. Il conte è rimasto a Milano a occuparsi della Galleria Milano Moda e ha cercato per tanto tempo di convincere tutti a dichiarare una guerra spietata al Paradiso, per colpire Conti e fargli molto male, facendo colare a picco il magazzino loro rivale. Ma nessuno, nemmeno Umberto, lo ha voluto ascoltare. Dopo che l’affare Hofer è fallito miseramente e dopo che la sua truffa non ha sortito alcun tipo di effetto, Guarnieri è rimasto in guardia e non ha voluto scatenare ancora di più la furia di Adelaide. Ovviamente non se n’è stato con le mani in mano ma non ha seguito l’impeto di ira di Tancredi, disposto a tutto pur di avere la sua rivincita.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Tancredi pronto a vendicarsi con l’aiuto di Giulia

Tancredi non ha mai sopportato neanche che sua cugina Marta abbia continuato ad avere dei legami con Il Paradiso e con Vittorio e Matilde, pur lavorando per la Galleria e pur appartenendo alla famiglia degli Sant’Erasmo – Guarnieri. Il conte avrebbe gradito la solidarietà e la compattezza dei suoi cari ma ha trovato tutto il contrario. Sua zia Adelaide inferocita con Umberto, il Commendatore interessato in parte alla vendetta e in parte alla riconquista del cuore della Contessa, una nuova cugina – Odile – che sembra non voler avere nulla a che fare con le beghe famigliari e Marta, la traditrice. L’unica persona che sembra vederla come lui e che vuole una guerra forte e prepotente, è Giulia Furlan, la nuova stilista. Spietata, scaltra, fredda e pronta a tutto, anche a non concedersi errori, pur di vedere la concorrenza schiacciata da lei. I due formano una coppia di appassionati antagonisti e presto avranno il modo di unire le forze, molto più di prima.

Il Paradiso delle Signore Trame e Anticipazioni: Tancredi a capo della Galleria Milano Moda

Tancredi si è sempre dovuto limitare e questo perché la Galleria Milano Moda è sì di sua proprietà ma lo è anche di Umberto. E se Guarnieri non ha voluto seguire la sua vendetta o meglio si è servito di mezzi che per il conte sono state blande mosse, lui ha sempre desiderato prendersi la sua rivincita senza farsi alcun problema. Insomma Tancredi è senza scrupoli e lo sarà ancora di più quando diventerà socio di maggioranza della Galleria. Questo avverrà nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, quando il Commendatore gli chiederà aiuto per sanare alcuni debiti della Banca Guarnieri, in seria difficoltà a causa dello scandalo che si è abbattuto sul suo direttore per via delle dichiarazioni di Marcello e di Marta, al Circolo.

Tancredi accetterà di comprare le quote di Umberto e di fatto, dopo un accordo che non escluderà del tutto il Guarnieri, sarà a capo della Galleria Milano Moda e potrà prendere tutte le decisioni che vuole, senza chiedere l’autorizzazione di nessuno. E siamo certi che farà delle mosse così tanto malefiche da mettere in seria difficoltà Roberto, Barbieri e Marta, nel frattempo tornata a lavorare nel grande magazzino un tempo diretto dal suo ex marito Vittorio. Insomma il conte avrà tutta l’intenzione di scatenare la sua ira e Giulia Furlan alimenterà tutto questo, con grande soddisfazione. Siamo certi che ne vedremo delle belle e che la vendetta del Di Sant’Erasmo sarà degna del cognome che porta.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.