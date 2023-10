Il Paradiso delle Signore, Silvia Bruno è Agata Puglisi nella soap: Vita Privata, Instagram, Curiosità

Anticipazioni TV

Conosciamo meglio Silvia Bruno, la giovane e talentosa attrice che interpreta Agata Puglisi nella soap Il Paradiso delle Signore.

Nell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore c’è una gradita new entry, che sta molto simpatica al pubblico della soap di Rai 1. Si tratta di Agata Puglisi, sorella di Maria Puglisi, giunta a Milano con tutta la famiglia e ora molto affascinata dall’aria di novità e collaborazione che si respira all’interno del Grande Magazzino Milanese. Conosciamo meglio Silvia Bruno, la talentosa attrice che la interpreta.

Agata Puglisi nuova Venere de Il Paradiso delle Signore

Nel corso dell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore, la famiglia Puglisi assumerà un ruolo sempre già di primo piano. In particolare Agata, la sorella minore di Maria Puglisi, è già diventata uno dei personaggi più amati per la sua dolcezza e la sua grande voglia di cambiamento e indipendenza. Quando al Paradiso una delle Veneri si licenzia in fretta e furia, facendosi assumere dalla concorrenza alla Galleria Moda Milano, Irene è in difficoltà nell’organizzare il personale dato che a breve vi sarà il debutto della linea maschile del Grande Magazzino. Così, Maria suggerisce alla collega di assumere Agata come Venere, sebbene sia consapevole che il padre Ciro non vorrebbe assolutamente questo per la minore delle figlie. Agata è su di giri e accetta, ma si deve nascondere dal padre, il quale alla fine com prevedibile scopre l’inganno della figlia minore ma comprende anche che lo sta facendo per aiutarlo economicamente in un momento complicato. Insomma, Agata inizierà la sua avventura a Milano con tanti sogni e speranze, come quella di poter diventare qualcuno di famoso nel mondo dell’arte, dal momento che disegna divinamente. Ma chi è Silvia Bruno, l’attrice che impersona la piccola di casa Puglisi? Vediamo insieme qualcosa in più sulla sua vita e sulla carriera.

Silvia Bruno è Agata Puglisi nella soap Il Paradiso delle Signore

Attrice giovanissima e dal grande talento, Silvia Bruno è originaria di Roma e coltiva da sempre una grande passione per la recitazione, partecipando a diversi corsi e workshop. Tra il 2019 e il 2022, ad esempio, frequenta la scuola Cinema Players diretta da Rita Forzano e Tommaso Busiello, ed è in questi anni che appare nel cortometraggio “Melania, sei ancora lì?”, diretto da D. Esposito. Il primo ruolo in una fiction risale allo scorso anno, quando Silvia appare nella serie tv targata Lux Vide, in onda in prima serata su Canale 5, Viola come il Mare dove recitano nel ruolo di protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi. Nel 2023, Silvia entra come nuovo personaggio dell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore, nel ruolo di Agata Puglisi. Come riposta Tv Serial, a proposito del suo personaggio, Bruno ammette: “Agata è una ragazza molto giovane, ricca di positività ed entusiasmo. Per lei Milano rappresenta una grandissima opportunità sotto tutti i punti di vista. Conquisterà la propria indipendenza e scoprirà il proprio valore integrandosi perfettamente nella realtà milanese, senza mai perdere la dolcezza e la genuinità che la contraddistinguono”. Sbirciando il profilo Instagram dell’attrice romana vediamo tantissimi scatti immersa nella natura, una foto che la ritrae sorridente e radiosa il giorno della sua laurea, ma nessun fidanzato in vista.

