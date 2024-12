Il Paradiso delle Signore, non va in onda il 23 dicembre 2024: Ecco cosa ci sarà al suo posto

Anticipazioni TV

Il Paradiso delle Signore non ci farà compagnia a Natale. Domani, lunedì 23 dicembre 2024, non andrà in onda il consueto appuntamento con la Soap di Rai1. Ecco cosa ci sarà al suo posto.

Si avvicina Natale 2024 e sono previsti alcuni cambiamenti nei palinsesti delle Soap Rai. Mentre Un Posto al Sole continuerà a farci compagnia dell’access prime time di Rai3, Il Paradiso delle Signore subirà uno stop. Le storie d’amore legate al magazzino diretto da Roberto Landi e Marcello Barbieri, non andranno in onda da domani 23 dicembre 2024 e non ci faranno compagnia purtroppo per tutta la settimana. Ma cosa ci sarà al loro posto e quando torneranno?

Il Paradiso delle Signore: la Soap sospesa dal 23 dicembre 2024

L’atteso appuntamento del lunedì con Il Paradiso delle Signore, il 23 dicembre 2024 non ci sarà. La Soap di Rai1 ha subito uno stop momentaneo e non andrà in onda nella settimana di Natale 2024, precisamente dal 23 al 27 dicembre 2024. Tornerà invece a farci compagnia il 30 dicembre 2024 e sarà con noi per festeggiare, il 3 gennaio 2025, il matrimonio di Elvira e Salvo, che tutti aspettano e che suggellerà l’amore tra i due ragazzi, a lungo desiderosi di poter diventare una famiglia, in barba ai problemi incontrati a causa del signor Gallo, che ancora non accetta che sua figlia sposi un “terrone”. La Rai ha deciso di non farci perdere nemmeno un momento importante e viste le vacanze, ha preferito mettere in pausa Il Paradiso che, come abbiamo detto, tornerà molto presto.

Il Paradiso delle Signore: Ecco cosa ci sarà al posto della Soap di Rai

Il Paradiso delle Signore non andrà in onda dal 23 al 27 dicembre 2024 e sarà sostituito di volta in volta da programmi diversi. Si passerà dalle puntate speciali de La Volta Buona di Caterina Balivo a film natalizi o per tutta la famiglia. Insomma sicuramente sentiremo la mancanza della nostra Soap ma ci rifaremo con delle grandi programmazioni TV.

Ma soprattutto, in un clima di festa come quello di questi giorni speciali, saremo rinfrancati dalla programmazione della prima serata di Rai1, che ci farà gustare storie meravigliose e piene di significato, che andranno dai film Disney come Aladdin a film di grande respiro teatrale come Natale a Casa Cupiello. E non mancheranno gli spettacoli circensi, col il 46° Festival del Circo di Montecarlo, quest’anno in onda sulla rete ammiraglia.

Il Paradiso delle Signore: il 3 gennaio 2025 si festeggia. Elvira e Salvo si sposano

L’emozione varrà l’attesa. Il Paradiso delle Signore tornerà lunedì 30 dicembre 2024 e ci traghetterà non solo nel nuovo anno ma anche e soprattutto al 3 gennaio 2025, data scelta da Salvo ed Elvira per sposarsi. Sappiamo già che ci commuoveremo nel vedere la nostra amata Gallo indossare l’abito realizzato da Botteri e Concetta ma saremo anche felici di vedere il nostro Salvatore finalmente felice accanto a una donna con cui avrà presto un figlio. Sarà un inizio di anno meraviglioso e ci saranno tante sorprese e nuovi personaggi tutti da scoprire. Buon Natale Paradiso!

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.