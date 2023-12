Il Paradiso delle Signore: La Soap non va in onda il 1° gennaio 2024. Ecco cosa sta succedendo e quando tornerà su Rai1

Anticipazioni TV

Il Paradiso delle Signore continua la sua pausa natalizia e non va in onda il 1° gennaio 2024. Scopriamo insieme cosa ci sarà al posto della Soap su Rai1 e quando tornerà in onda.

La Soap non andrà in onda neanche il 1° gennaio 2024. Salta di nuovo l'appuntamento con le avventure del grande magazzino milanese, che torneranno a farci compagnia dopo Capodanno. Ma scopriamo insieme cosa andrà in onda al suo posto e quando ritornerà su Rai1.

Il Paradiso delle Signore: la Soap non va in onda il 1° gennaio 2024

Il Paradiso delle Signore non andrà in onda il 1° gennaio 2024. La Soap continua la sua pausa natalizia e si ferma anche nel lunedì di Capodanno. Per rivedere Vittorio e i suoi dovremo aspettare ancora qualche ora. Al posto della puntata prevista per le 16.00, ci sarà una puntata molto lunga del talk La Volta Buona. Successivamente, alle 17.05 sarà trasmesso il Concerto dell’Antoniano 2024. La serata continuerà con il gioco Reazione a Catena, seguito da Affari Tuoi e poi, in prima serata, da Meraviglie, di Alberto Angela.

Il Paradiso delle Signore: ecco quando tornerà la Soap su Rai1

Il Paradiso delle Signore tornerà a farci compagnia il 2 gennaio 2024 e sarà trasmesso per tutta la settimana, senza pause, sino a venerdì. Per il momento non sono previsti ulteriori stop per la Soap, che continuerà ad appassionarci con le storie di Vittorio e i suoi, ultimamente diventate più complicate a causa del ritorno a casa di Marta e della partenza di Matilde. Cosa succederà? Vi anticipiamo che nei prossimi episodi Maria vivrà un grande conflitto interiore e non saprà come comportarsi con Matteo, per cui prova dei forti sentimenti. Intanto Salvatore si illuderà di aver riguadagnato punti con Elvira.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: ecco cosa succederà nella puntata del 2 gennaio 2024

Il Paradiso delle Signore tornerà regolarmente in onda il 2 gennaio 2024. Ecco cosa succederà nella puntata in onda alle 16.00 su Rai1:

Botteri, dopo quanto successo, confida a Concetta tutta la sua appassionata storia d’amore, finita però malissimo. La madre di Maria, vedendo lo stilista così tanto fiacco e preoccupato, gli consiglia di non arrendersi e di lottare per il suo amore. Vito sta per inaugurare la fabbrica e Vittorio gli sta accanto. Il Conti deve fronteggiare ancora una volta Tancredi, furioso non solo per la partenza di Matilde ma anche per l’articolo sulla fine del suo matrimonio, uscito su un giornale di cronaca rosa. Il Di Sant’Erasmo, pieno di ira, se la prende con il suo grande rivale. Intanto Matteo vive dei momenti molto intensi e pieni di preoccupazione. Il ragazzo riceve una strana telefonata dalla clinica in cui è ricoverata sua madre. Cosa sarà successo?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.