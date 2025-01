Il Paradiso delle Signore: il 6 gennaio 2025 salta l'appuntamento con la Soap di Rai1. Ecco cosa ci sarà al suo posto

Anticipazioni TV

Il Paradiso delle Signore non va in onda il 6 gennaio 2025. La Soap si prende una pausa per la Befana 2025 e promette di tornare con puntate ricche di sorprese. Ma scopriamo insieme cosa ci sarà al posto della Soap e quando la rivedremo su Rai1.

Il Paradiso delle Signore salta il suo appuntamento e lo fa nel giorno della Befana 2025. La Soap non andrà in onda il 6 gennaio 2025 ma si tratterà di un brevissimo stop. Le puntate inedite torneranno il 7 gennaio 2025 con colpi di scena, addii e novità, che ci lasceranno con il fiato sospeso. Ma scopriamo insieme cosa ci farà compagnia al posto delle avventure del grande magazzino e cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi episodi in arrivo da martedì.

Il Paradiso delle Signore: la Soap non va in onda il 6 gennaio 2025

Il Paradiso delle Signore si prende un’altra piccola pausa. Dopo lo stop per le vacanze natalizie e quello del 1° gennaio 2025, la Soap si ferma anche il 6 gennaio 2025. Sarà una brevissima sosta e si riprenderà il 7 gennaio 2025 con una serie di episodi ricchi di novità e di colpi di scena. Protagonisti di questi primi giorni del nuovo anno saranno Odile, Tancredi, Giulia, Umberto ma anche Irene, alle prese con alcuni problemi da risolvere.

Al posto della Soap, su Rai1 ci farà compagnia La Volta Buona di Caterina Balivo in onda a partire dalle ore 16.00

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Tancredi mette in moto la sua vendetta

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore in onda a partire dal 7 gennaio 2025, vedremo la figlia di Adelaide nei guai sino al collo. Tra Odile e Tancredi è scontro aperto; il Di Sant’Erasmo non ha gradito che la cuginetta abbia preso delle decisioni senza prima consultarlo e che, soprattutto, abbia proposto una collaborazione con Il Paradiso, senza prima discuterne con lui e Giulia. Tancredi riuscirà a prendersi la sua vendetta quando l’idea della collaborazione sarà bocciata direttamente dal grande magazzino di Roberto. A risolvere questo inconveniente sarà Giulia, che darà al nipote della contessa il là per procedere contro la cuginetta.

Vedremo Tancredi pronto a licenziare Odile e scegliere un nuovo direttore delle vendite della GMM, mettendo in una brutta posizione non solo la contessina ma anche Umberto.

Il Paradiso delle Signore Trame e Anticipazioni: Irene nei guai con il fisco

Negli episodi inediti vedremo anche Elvira lasciare la casa che condivide con Irene e Clara. La Gallo comincerà una nuova vita insieme a Salvo, con cui si è sposata. Intanto Irene scoprirà di essere nei guai con il fisco e Clara chiederà ad Alfredo di aiutarla. La Cipriani scoprirà che stavolta i problemi sono molto grossi e non di facile soluzione. Rosa invece, dopo la lettura delle carte da parte di una cartomante, penserà che Tancredi possa essere l’uomo potente che le carte hanno visto nel suo futuro.

Il Paradiso delle Signore puntate inedite: La situazione di Enrico peggiora

Enrico sarà costretto a salutare Anita, che ha passato le vacanze di Natale insieme a lui. La bambina dovrà tornare in collegio mentre suo padre riceverà delle brutte notizie. Il medico-magazziniere scoprirà che la sua situazione si è complicata e che purtroppo non sembrano esserci molte speranze che si risolva presto. Enrico si lascerà andare a un momento di sconforto ma per fortuna Marta gli starà ancora accanto.

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 7 al 10 gennaio 2025.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.