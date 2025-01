Il Paradiso delle Signore: Giulia Furlan nemica o amica? Qual è la vera natura della stilista della Galleria Milano Moda?

Anticipazioni TV

Giulia Furlan è un personaggio positivo o negativo de Il Paradiso delle Signore? La sua storia sta piano piano emergendo e ora sappiamo, per certo, che tra lei e Botteri c'è stata una relazione. La stilista ha messo però gli occhi su Tancredi, che sappiamo spietato. Lo sarà anche lei nelle prossime puntate della Soap?

Tra i nuovi personaggi della nona stagione de Il Paradiso delle Signore c’è la stilista Giulia Furlan, che ha preso il posto di Flora, dopo che la Ravasi ha deciso di lasciare Milano – e Umberto – per cominciare un’altra vita, più tranquilla e senza bugie, negli Stati Uniti. La nuova designer della Galleria Milano Moda si è dimostrata sin da subito un tipetto interessante, dall’animo combattivo ma anche tanto rancoroso. Aria snob, puzza sotto il naso e desiderio di creare abiti per donna abbienti, ricche ed eleganti… e solo per loro, sino a quando Odile non ha lanciato la collezione di abiti low cost, o meglio a prezzo più contenuto, che hanno ottenuto un grande successo di vendita. Ma chi è davvero Giulia? È un personaggio negativo o positivo? Cosa ci dobbiamo aspettare da lei? Cerchiamo di capirlo.

Il Paradiso delle Signore: Giulia Furlan stilista del lusso ma con un’infanzia povera

Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore, andate in onda a dicembre 2024, prima di Natale, la Furlan ha raccontato a Odile perché ama così tanto creare abiti di lusso e non è mai stata molto contenta di disegnare – con successo – la collezione economica della Galleria Milano Moda. La stilista ha raccontato alla contessina di aver sempre sognato di diventare una designer per donne di alta classe, ammantate di bellissimi abiti e di profumi costosi, come le signore che vedeva andare da sua madre per rammendare alcuni dei loro vestiti. Giulia ha confessato di aver avuto una mamma che odiava il suo lavoro di sarta, che invece lei adora più di ogni cosa, ma anche di avere avuto un’infanzia molto povera e triste. A salvarla dall’infelicità è stato il sogno di diventare una stilista di alta moda e ha giurato a se stessa che ci sarebbe riuscita. È per questo che la creazione di abiti non particolarmente pregiati l’ha turbata così tanto, riportandola indietro nel tempo, a un’età che vorrebbe dimenticare.

Il Paradiso delle Signore: Giulia Furlan e Botteri, un amore infelice

Nelle puntate della Soap andate in onda sempre a dicembre 2024, sono emersi anche i particolari della vita sentimentale di Giulia. La Furlan ha rivelato di aver avuto un amore non corrisposto e di essere anzi stata ingannata dall’uomo che credeva l’amasse. Questa persona è Gianlorenzo Botteri. Si era capito sin dall’inizio che tra i due fosse successo qualcosa e che la loro rivalità non fosse solo professionale. L’odio della stilista nei confronti del suo corrispettivo de Il Paradiso delle Signore è talmente grande da renderla combattiva e desiderosa di rivalsa nei suoi confronti. Questo desiderio di vendetta, unito al suo grande sogno di diventare una famosa stilista di abiti d’alta moda, l’hanno avvicinata a Tancredi. E la partnership con il Di Sant’Erasmo è quanto di più pericoloso possa esserci al momento.

Il Paradiso delle Signore: Giulia Furlan nemica o amica?

Giulia si è mostrata sicuramente più umana e meno algida e questo ci lascia sperare che una volta chiarito con Botteri e curate le sue ferite, la stilista possa dimostrarsi un personaggio positivo nella Soap. Ma temiamo pure che la Furlan possa continuare ad avvicinarsi a Tancredi e che la loro amicizia – se non sboccerà in qualcosa di più – possa rivelarsi pericolosa per tutti, anche per Odile e Umberto. Temiamo infatti che la coppia Di Sant’Erasmo-Furlan possa rivelarsi più malefica del previsto e che la situazione diventi molto scottante. Non solo Botteri e tutti i dipendenti del Paradiso dovranno combattere contro di loro ma persino la contessina e Guarnieri, suo difensore. Insomma Giulia Furlan potrebbe rivelarsi un vero e proprio personaggio negativo, uno dei più cattivi che la Soap abbia mai avuto. Sarà così oppure ci stupirà con un colpo di scena, come ha fatto Flora?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.