Il Paradiso delle Signore: ecco come è cambiata la Soap negli anni

Il Paradiso delle Signore sta per tornare con la nona stagione, la settima daily. La Soap, nata come Fiction, ha subito numerosi cambiamenti nel corso del tempo. Scopriamo insieme cosa è successo negli anni.

Il Paradiso delle Signore sta per tornare e sono tante le novità che vedremo nelle nuove puntate della Soap, in arrivo il 9 settembre 2024. La stagione numero nove o meglio sette daily promette grandi sorprese e non ci aspettiamo di meno da un appuntamento che ci fa compagnia da ormai diversi anni e che ha saputo rinnovarsi, con successo, stagione dopo stagione. Ma quali sono stati i cambiamenti più importanti in questi anni? Vediamoli insieme.

Il Paradiso delle Signore, da Fiction a Soap: ecco il cambiamento più importante

Il cambiamento più importante de Il Paradiso delle Signore è sicuramente la sua trasformazione da Fiction a Soap. Le porte del grande magazzino milanese si aprono l’8 dicembre 2015 con la prima stagione composta da 20 episodi, tutti trasmessi nella fascia serale di Rai1. La Fiction si rinnova per una seconda stagione, anch’essa di 20 puntate, che si conclude il 7 novembre 2017.

Il 10 settembre 2018 la Rai decide di dare il via alla terza stagione de Il Paradiso delle Signore, con una grande novità. L’appuntamento diventa quotidiano e le vicende del negozio milanese diventano una Soap. Le stagioni si susseguono ogni anno, con inizio a settembre e fine nel mese di maggio.

Il Paradiso delle Signore: ecco chi sono stati i direttori de Il Paradiso

Il Paradiso delle Signore ha continuato la sua storia con la medesima formula: un direttore, un gruppo di pubblicitari, uno o più stilisti o fornitori, le Veneri e i magazzinieri. Nel corso del tempo si sono succeduti tre direttori, diverse Veneri e diversi magazzinieri e per un periodo Vittorio Conti è stato direttore e pubblicitario allo stesso tempo.

Il primo direttore del Paradiso è stato Pietro Mori, seguito da Vittorio Conti – che ha riaperto il grande magazzino dopo la morte di Mori – e da Roberto Landi, prima pubblicitario e amico di Vittorio già durante la direzione di Pietro.

Il Paradiso delle Signore: Le Capocomesse e le Veneri

Il Paradiso delle Signore: le capocommesse

Il Paradiso delle Signore ha visto susseguirsi ben cinque capocomesse, alcune di queste nominate ad interim. La prima di tutte è stata Clara Mantovani, presente nella prima e seconda stagione, quando era ancora una Fiction. La seconda – e prima nella trasformazione a Soap – è Clelia Calligaris, sostituita per poco tempo da Francesca Molinari nella quarta stagione e poi definitivamente da Gloria Moreau. Dalla stagione numero otto, anzi già in parte dalla sette, la nuova capocommessa è l’ex Venere Irene Cipriani, che lo sarà anche nella nuova, la nona.

Il Paradiso delle Signore: le Veneri

Nel corso delle nove stagioni de Il Paradiso delle Signore si sono succedute molte Veneri. Le commesse hanno, negli anni, acquistato sempre più importanza e i loro personaggi sono stati sempre più protagonisti di vicende collaterali a quelle principali. Vediamo insieme la lista di tutte le ragazze che hanno rivestito questo ruolo.

Le Veneri sono state:

Lucia Gritti , stagione 1

, stagione 1 Anna Imbriani , stagioni 1-2

, stagioni 1-2 Silvana Maffeis , stagioni 1-2

, stagioni 1-2 Letizia Toscano , stagione 2

, stagione 2 Ines Rossetti , stagione 2

, stagione 2 Federica Santini , stagione 2

, stagione 2 Lisa Conterno/Ada Manetti , stagione 3

, stagione 3 Concetta "Tina" Amato , stagioni 3-6

, stagioni 3-6 Nicoletta Cattaneo , stagioni 3-4

, stagioni 3-4 Roberta Pellegrino , stagioni 3-5

, stagioni 3-5 Gabriella Rossi , stagioni 3-5

, stagioni 3-5 Dora Vianello , stagioni 3-6

, stagioni 3-6 Paola Galletti , stagioni 3-7

, stagioni 3-7 Irene Cipriani 3 - in corso (ora capocommessa)

3 - in corso (ora capocommessa) Marina Fiore , stagione 4

, stagione 4 Angela Barbieri , stagione 4

, stagione 4 Laura Parisi , stagioni 4-5

, stagioni 4-5 Anna Rossi , stagioni 5

, stagioni 5 Sofia Galbiati , stagioni 5-6

, stagioni 5-6 Stefania Colombo , stagioni 5-7

, stagioni 5-7 Gemma Zanatta , stagioni 6-7

, stagioni 6-7 Clara Boscolo , stagione 7

, stagione 7 Elvira Gallo , stagione 7 – in corso

, stagione 7 – in corso Delia Bianchetti , stagione 8 – in corso

, stagione 8 – in corso Agata Puglisi , stagione 8 – in corso

, stagione 8 – in corso Rosa Camilli , stagione 8 – in corso

, stagione 8 – in corso Mirella Vanni, stagione 9

Il Paradiso delle Signore: i nemici principali delle 9 stagioni

Prima Pietro e poi Vittorio si sono dovuti confrontare con numerosi nemici, gelosi del loro successo ma anche desiderosi di distruggere la loro felicità personale e professionale. Vediamo insieme chi sono stati i principali antagonisti:

Bruno Jacobi , vecchio amico ed ex socio di Pietro, dedito alla malavita. Quando Mori scopre e denuncia i suoi traffici, decide di vendicarsi e alla fine della seconda stagione assassina Pietro;

, vecchio amico ed ex socio di Pietro, dedito alla malavita. Quando Mori scopre e denuncia i suoi traffici, decide di vendicarsi e alla fine della seconda stagione assassina Pietro; Carlo Mandelli , padre di Andreina e bancario senza scrupoli. Tenta di mettere le mani sul Paradiso di Mori e muore di infarto durante una dura discussione con Pietro;

, padre di Andreina e bancario senza scrupoli. Tenta di mettere le mani sul Paradiso di Mori e muore di infarto durante una dura discussione con Pietro; Andreina Mandelli , prima rivale, poi amante di Vittorio, poi compagna di Umberto prima per interesse e poi per vero amore. La ragazza deve fuggire da Milano per scappare dalla polizia;

, prima rivale, poi amante di Vittorio, poi compagna di Umberto prima per interesse e poi per vero amore. La ragazza deve fuggire da Milano per scappare dalla polizia; Rose Anderson , ex moglie di Pietro, tornata per aiutare Jacobi. Pentitasi dei loschi piani, finisce per morire proprio per mano di Bruno;

, ex moglie di Pietro, tornata per aiutare Jacobi. Pentitasi dei loschi piani, finisce per morire proprio per mano di Bruno; Luca Spinelli/Daniele Fonseca rivale di Umberto, con cui ha un conto in sospeso perché ritiene la famiglia Guarnieri colpevole di aver ucciso la sua durante il Regime Fascista. Comincia una storia d’amore con Marta solo per sedurla e fare del male al padre. Scoperto che la verità è ben diversa da quella che ha sempre immaginato, decide di lasciare in pace il Commendatore;

rivale di Umberto, con cui ha un conto in sospeso perché ritiene la famiglia Guarnieri colpevole di aver ucciso la sua durante il Regime Fascista. Comincia una storia d’amore con Marta solo per sedurla e fare del male al padre. Scoperto che la verità è ben diversa da quella che ha sempre immaginato, decide di lasciare in pace il Commendatore; Cesare Diamante marito di Nicoletta Cattaneo e rivale di Riccardo Guarnieri. Dopo aver costretto Nicoletta a sposarlo e a fare da padre a Margherita, diventa un uomo violento. La moglie è costretta a sfuggirgli e a correre dal suo vero amore, con cui poi fugge trasferendosi a Parigi;

marito di Nicoletta Cattaneo e rivale di Riccardo Guarnieri. Dopo aver costretto Nicoletta a sposarlo e a fare da padre a Margherita, diventa un uomo violento. La moglie è costretta a sfuggirgli e a correre dal suo vero amore, con cui poi fugge trasferendosi a Parigi; Oscar Bacchini , marito di Clelia e padre di suo figlio. Oscar è un uomo senza scrupoli, che vuole tenere la moglie sotto il suo controllo. Dopo la sua morte, la Calligaris è finalmente libera;

, marito di Clelia e padre di suo figlio. Oscar è un uomo senza scrupoli, che vuole tenere la moglie sotto il suo controllo. Dopo la sua morte, la Calligaris è finalmente libera; Achille Ravasi , ricco imprenditore che sposa Adelaide. Si scopre essere un uomo dai non sani principi. Dopo il trasferimento negli Stati Uniti con la Contessa, quest’ultima chiede aiuto a Umberto affinché le dia una mano a liberarsi del suo violento marito;

, ricco imprenditore che sposa Adelaide. Si scopre essere un uomo dai non sani principi. Dopo il trasferimento negli Stati Uniti con la Contessa, quest’ultima chiede aiuto a Umberto affinché le dia una mano a liberarsi del suo violento marito; Umberto Guarnieri e Tancredi di Sant’Erasmo sono i villain delle ultime stagioni. Guarnieri ha cominciato come socio di Vittorio nonché suo suocero ma lentamente si è trasformato in un uomo senza scrupoli, da cui persino Adelaide ha preso le distanze. Tancredi è invece il nipote della Contessa e sino alla scorsa stagione nascondeva un grande segreto alla moglie, ovvero di essere stato lui la causa dell’incendio del mobilificio della famiglia Frigerio. Lasciato dalla consorte per Vittorio, diventa il più grande rivale del Conti. Lui e Umberto aprono la Galleria Moda Milano, proprio davanti a Il Paradiso delle Signore.

Il Paradiso delle Signore tornerà su Rai1 il prossimo 9 settembre 2024 con la nuova e nona stagione.