Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 5 maggio 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto degli Episodi del 5 maggio 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap di mercoledì 5 maggio 2021.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 5 maggio 2021

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - mercoledì 5 maggio 2021 - Marcello si è ormai arreso al suo destino. Il Barbieri non potrà sfuggire alla prigione a meno che non prenda una drastica decisione: quella di fuggire da Milano. Armando sembra appoggiare questa sua scelta e gli assicura di rimanergli accanto in questi difficili momenti. Intanto Umberto cerca di convincere Vittorio a fare un ultimo tentativo per salvare il suo matrimonio. Il Conti decide di accogliere le richieste del suocere e sceglie di collaborare con Marta e Dante alla realizzazione del filmato richiesto dalla Sterling. Ma il direttore del grande magazzino impone le sue sue regole. O si farà a modo suo o l'affare potrebbe saltare! Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 5 maggio 2021

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda oggi - mercoledì 5 maggio 2021 - Franco sta correndo dei gravi pericoli. Le sue indagini rischiano infatti di creare grossi problemi nella sua famiglia. Il Boschi deve agire con molta più prudenza mentre per Roberto è tempo di incassare un nuovo duro colpo alle spalle. Vittorio e Patrizio invece sono ai ferri corti. Un problema casalingo li mette uno contro l'altro ma entrambi i ragazzi sono destinati a ricevere una bella sorpresa! Ma da chi? Qui la Trama completa di Un Posto al Sole.

