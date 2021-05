Il Paradiso delle Signore Anticipazioni dal 3 al 7 maggio 2021: Marcello ha il destino segnato. Finirà in prigione!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la settimana dal 3 al 7 maggio 2021. Ecco le Trame della Soap.

Il Paradiso delle Signore, Trame dal 3 al 7 maggio 2021

Puntata in onda Lunedì 3 maggio 2021

Vittorio è furioso dopo aver visto il bacio tra Dante e Marta che, ignara di essere stata sorpresa in flagrante, non si spiega lo strano comportamento del marito. Maria, dopo aver saputo del bacio tra Rocco e Irene, medita la rivincita e non rivolge la parola all'amica, che non ne capisce il motivo. Giuseppe, grazie al doppio lavoro in caffetteria, sembra aver riconquistato la fiducia di Salvo, mentre Gabriella sembra essersi riconciliata con Cosimo.

Puntata in onda Martedì 4 maggio 2021

Marcello sente che il suo destino appare sempre più minaccioso, ma per il momento non vuole comunicare a Ludovica la sua situazione. Finalmente Maria si decide ad affrontare Irene, mentre Rocco chiede alla Cipriani consigli su come riconquistare la bella siciliana. Marta informa Dante del filmato che la Sterling vorrebbe realizzare per presentare il Paradiso delle Signore e far conoscere la sua storia aziendale al pubblico USA.

Puntata in onda Mercoledì 5 maggio 2021

Umberto sprona Vittorio a lottare per recuperare il suo matrimonio con Marta. Il Conti decide allora di accettare di collaborare con la moglie e Dante per la produzione del filmato da lanciare negli Stati Uniti. Intanto Rocco, grazie all'aiuto delle ragazze, organizza una cena romantica per lui e Maria. Purtroppo però il risultato non sarà quello sperato. Nel frattempo, Marcello pensa a un modo per risolvere una volta per tutte i suoi problemi, incontrando il consenso di Armando. Ludovica, nel mentre, riceve delle pessime notizie da parte del suo avvocato: il Barbieri rischia di finire, molto presto, nuovamente in prigione!

Puntata in onda Giovedì 6 maggio 2021

Ludovica e Marcello sono sempre più vicini e a stento riescono a reprimere i loro sentimenti. Intanto le Veneri sono al settimo cielo quando vengono informate dello spot che verrà diffuso negli USA per pubblicizzare il Paradiso. Vittorio confessa a Beatrice quello che sta succedendo con Marta mentre Maria è indecisa su cosa fare con Rocco e si confida con Anna. Nel frattempo, Cosimo incontra l'investigatore Thomas Gallo, a cui ha chiesto di trovare prove contro Umberto. Sembra però che Dante stia per mettere i bastoni tra le ruote al Bergamini, con una mossa che favorirà il Guarnieri nella faida contro il marito di Gabriella.

Puntata in onda Venerdì 7 maggio 2021

Marcello, braccato dai carabinieri, è sempre più convinto che la sua unica scelta sia fuggire da Milano. Intanto, il rapporto di Gabriella e Cosimo sembra naufragare a causa dell'incessante ossessione del Bergamini per Umberto: tutto ciò sta letteralmente distruggendo il loro matrimonio! Nel frattempo, Marta e Vittorio sembrano invece aver ritrovato la chimica di un tempo grazie al lavoro per il filmato destinato agli USA mentre Irene è fermamente decisa ad aiutare Rocco a riconquistare Maria!

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.