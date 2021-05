Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole della Puntata del 5 maggio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Patrizio e Vittorio ricevono una strana sorpresa da un misterioso benefattore.

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 5 maggio 2021. Nell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Franco sta correndo dei gravi pericoli. Le sue indagini rischiano infatti di creare grossi problemi nella sua famiglia. Il Boschi deve agire con molta più prudenza mentre per Roberto è tempo di incassare un nuovo duro colpo alle spalle. Vittorio e Patrizio invece sono ai ferri corti. Un problema casalingo li mette uno contro l'altro ma entrambi i ragazzi sono destinati a ricevere una bella sorpresa! Ma da chi?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Franco rischia di mettere in pericolo la sua famiglia

Franco e Roberto sono a un bivio. Decisi a continuare per la loro strada senza più collaborare, i due uomini hanno scelto strategie diverse. Il Boschi si è convinto a continuare a indagare privatamente su Pietro Abbate mentre Ferri ha stretto uno strano accordo con l'imprenditore. Franco sta però correndo molti rischi. Le sue ricerche e la sua determinazione a ottenere finalmente giustizia, rischia di mettere in pericolo la sua famiglia e di pregiudicare il ménage famigliare. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che per superfranco i guai non sono destinati a fermarsi qui e chissà sé, con il peggiorare della situazione, il supereroe di Pallazzo Palladini deciderà di gettare la spugna.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Ferri di nuovo ko!

Chi non intende mollare la presa ma continuare ad andare dritto per la sua strada è Roberto. Deciso a non far chiudere i Cantieri neanche per un momento, il Ferri ha preso le distanze da Franco e si è deciso a siglare un patto con Abbate. Ma le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che le disavventure sono dietro l'angolo! Roberto sarà infatti destinato a subire un altro duro colpo e stavolta sarà costretto a prendere una decisione che potrebbe cambiare per sempre il destino dell'azienda nautica. Ma cosa dovrà fare il nostro manager per salvare i suoi Flegrei?

Vittorio e Patrizio sconvolti da un'inaspettata sorpresa. Ecco cosa succede nella puntata di Un Posto al Sole del 5 maggio 2021

Vittorio e Patrizio riescono a portare un po' di brio nelle trame della soap. Il giovane Del Bue sta tentando di non cedere all'attrazione che prova per Speranza mentre Patrizio deve fare i conti con i sensi di colpa nei confronti di Rossella e cercare di fare pace con se stesso. I due ragazzi devono però anche occuparsi delle faccende domestiche nel loro appartamento. Presi come sono con le loro crisi sentimentali, non hanno certo voglia di indossare i guanti e prendere gli stracci e dare una rassettata alla loro piccola dimora. Si ritrovano quindi a litigare su chi debba pulire ma quando hanno finalmente deciso di rimboccarsi entrambi le maniche, una sorpresa li spiazza. Qualcuno ha già provveduto a rendere linda e pinta la loro cantinetta. Ma chi è stato? Parte la caccia al misterioso aiutante!

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.