Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 23 febbraio 2021

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto degli Episodi del 23 febbraio 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei personaggi di Un Posto al Sole, la soap che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai3 alle 20.45. Riassumiamo brevemente le trame degli episodi delle due soap della Rai che verranno trasmessi oggi, martedì 23 febbraio 2021.

Il Paradiso delle Signore, la Trama di oggi 23 febbraio 2021

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - martedì 23 febbraio 2021 - Maria deve trovare di corsa un nuovo alloggio altrimenti dovrà tornare in Sicilia. Agnese comunica a tutta la sua famiglia di avere intenzione di chiedere l'aiuto di Don Saverio, per supportare la ragazza. Umberto vorrebbe raccontare la verità a Marta ma Adelaide ha in mente ben altro per sua nipote. Dora decide di lasciare il suo incarico di capo commessa a Irene mentre Giuseppe comincia a organizzare un matrimonio tra Rocco e Maria. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole, la Puntata del 23 febbraio 2021

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda oggi - martedì 23 febbraio 2021 - Michele è intenzionato a far uscire la verità su Emil e decide di parlare con il commissario Torre, nella speranza che almeno lui riesca a far ragionare Silvia. Intanto Nunzio vuole partecipare alla partita di poker ma dovrà mentire ancora una volta a Franco. Sasà intanto, preoccupato per la cena con la famiglia di Bruno, fa una proposta sconvolgente a Mariella. Qui la Trama completa de Il Paradiso delle Signore.

