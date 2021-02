Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 23 febbraio 2021: Dora si “licenzia”. Irene è a capo de Il Paradiso!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 23 febbraio 2021. Nell'episodio della soap in onda su Rai1, Dora lascia il suo ruolo da capo commessa a Irene.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, per la puntata del 23 febbraio 2021. Nell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Maria deve trovare di corsa un nuovo alloggio altrimenti dovrà tornare in Sicilia. Agnese comunica a tutta la sua famiglia di avere intenzione di chiedere l'aiuto di Don Saverio, per supportare la ragazza. Umberto vorrebbe raccontare la verità a Marta ma Adelaide ha in mente ben altro per sua nipote. Dora decide di lasciare il suo incarico di capo commessa a Irene mentre Giuseppe comincia a organizzare un matrimonio tra Rocco e Maria.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Agnese aiuterà Maria

Maria deve andarsene. La ragazza ha ricevuto lo sfratto dal suo appartamento e se non troverà presto una nuova soluzione, dovrà addio a Milano. La ragazza sarà costretta a tornare in Sicilia e lasciare per sempre Il Paradiso delle Signore e Rocco. Nessuno però vuole che questo succeda, soprattutto Agnese. L'Amato cerca una soluzione per aiutare la dolce sartina e comunica alla famiglia di avere intenzione di chiedere il sostegno di Don Saverio. Il parroco si mobiliterà sicuramente per trovare un nuovo alloggio a Maria. Ma a risolvere la situazione ci penserà Giuseppe. Il marito di Agnese, desideroso di far maritare la giovane con suo nipote Rocco, presenterà a tutti un escamotage inaspettato.

Dora si “licenzia”. Irene è a capo de Il Paradiso, nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 23 febbraio 2021

A Il Paradiso delle Signore le cose si complicano. Dora è la nuova capo commessa ma è esausta. Il ruolo non fa per lei e dopo numerosi errori e grandi ansie, decide che è arrivato il momento di mollare. La ragazza si “licenzia” dal suo nuovo incarico, lasciandolo nelle mani sapienti di Irene. La Cipriani non vedeva l'ora di poter impugnare lo scettro del comando e la vedremo felice come una Pasqua. Ma attenzione, le Anticipazioni della soap ci rivelano che presto anche per lei ci saranno dei guai da affrontare. Un nuova rivale è in arrivo al grande magazzino e Irene sarà sconvolta! Intanto continua la ricerca della casa per Maria. La ragazza non vuole assolutamente lasciare Milano.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Adelaide frena Umberto. Marta non deve sapere nulla!

Umberto vuole a tutti i costi rivelare a Marta che Federico è suo fratello. Il Commendatore è convinto che sua figlia debba sapere e non ha paura della sua reazione. Vittorio e Adelaide invece sì. La contessa non intende lasciare che suo cognato faccia altri errori e propone a tutti una soluzione in grado di restituire la serenità alla famiglia. Peccato però che Marta cominci a sospettare qualcosa. La ragazza si è infatti accorta dello strano comportamento di suo padre con il Cattaneo e – conoscendo molto bene il suo amato genitore – intuisce che si tratti di una situazione molto grossa.

