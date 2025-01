Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 31 gennaio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che andranno in onda in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 31 gennaio 2025

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 31 gennaio 2025.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 31 gennaio 2025

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 31 gennaio 2025 - Agata non avrà alcuna intenzione di passare la serata a cena con Mimmo e Ciro, che l’ha organizzata, vorrà invece impedire alla figlia di andare a teatro. Delia cercherà di aiutare l’amica a rimanere sola con Roberto ma i due ragazzi verranno visti da qualcuno che potrebbe ribaltare la situazione e mettere la sorella di Maria in una spiacevole situazione. Intanto Odile cercherà di convincere Giulia a cambiare idea e a tornare a disegnare la linea economica della GMM mentre Elvira e Salvo saranno sconvolti dall’arrivo di Luisa, reduce da una litigata con il marito. Clara e Irene faranno finalmente pace e la Boscolo sarà pronta a partire con Alfredo per il Belgio… ma sono in arrivo altre grandi sorprese per la ciclista. Qui la trama completa della puntata de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 31 gennaio 2025

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 31 gennaio 2025 - Marina ed Elena (tornata a Napoli) cercheranno di capire come agire davanti alla scelta di Alice di rimanere a vivere a Napoli e non tornare quindi a Londra, dove si è trasferita anni prima. Intanto Roberto, dopo aver avuto una dura discussione con Alberto, cercherà di trovare un modo per salvare la reputazione dei Cantieri. La situazione si rivelerà molto critica e Ferri dovrà correre ai ripari velocemente. Intanto Viola e Damiano riusciranno a fare pace mentre un incontro tra Pino e Rosa, avvenuto per caso, farà scoccare di nuovo la scintilla tra i due. Samuel darà retta ai consigli di Nunzio e organizzerà un incontro con una ragazza conosciuta sull’app. Qualcuno però gli metterà i bastoni tra le ruote. Qui la trama completa della puntata di Un Posto al Sole.

