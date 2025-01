Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 30 gennaio 2025

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che andranno in onda in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 30 gennaio 2025

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 30 gennaio 2025.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 30 gennaio 2025

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 30 gennaio 2025 - Alfredo riuscirà a riprendere l’anello di fidanzamento che aveva comprato per la sua amata e correrà da lei per chiederle perdono. Dopo la partenza di Adelaide, Umberto chiederà a Odile di poter trasferirsi alla Villa per farle compagnia mentre alla GMM, Giulia rivelerà a tutti di non voler più disegnare la linea economica. Nel frattempo Agata inviterà Roberto a teatro, senza dirlo ai genitori. Qui la trama completa della puntata de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 30 gennaio 2025

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 30 gennaio 2025 - Marina e Roberto impegnati ad arginare i danni… e non sarà facile. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano infatti comincerà a circolare la notizia che i Cantieri possano essere in parte responsabili dell’incidente allo yacht di Burnet, avvenuto ai Caraibi. Ferri e sua moglie correranno ai ripari con tutti i mezzi che conoscono ma incontreranno un ostacolo sul loro cammino. Dovranno affrontare Alberto, infuriato per questa situazione. Intanto Viola capirà di aver ferito Damiano non spiegandogli bene cosa prova. Anche lei dovrà trovare un modo per rimediare mentre Guido, preso completamente dalla sua relazione con Claudia, non riuscirà ad accorgersi della grande preoccupazione che tormenta Silvia e Michele, in ansia per la salute di Rossella. Qui la trama completa della puntata di Un Posto al Sole.

