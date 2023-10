Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 23 ottobre 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 23 ottobre 2023.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 23 ottobre 2023.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 23 ottobre 2023

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 23 ottobre 2023 - il giorno del ritorno di Ezio e Gloria a Milano, è finalmente arrivato. Al Paradiso ci sarà grande fermento per questo ritorno inaspettato e le Veneri ne saranno felicissime. I Colombo non saranno invece così contenti, visto il problema che dovranno risolvere e che li ha costretti a un volo velocissimo in Italia. Vittorio intanto firmerà l’assunzione di Matteo e scoprirà che è il fratellastro di Marcello. La cosa non gli farà piacere, visto che sentirà sempre più l’ingerenza del Barbieri nel suo lavoro. Maria, piena di lavoro, avrà bisogno di aiuto e di una nuova assistente in Atelier. Il primo nome che le verrà in mente sarà quello di sua mamma Concetta. Lo strozzino di Matteo si ripresenterà dal ragazzo e lui dovrà subire di nuovo le sue minacce mentre Matilde non riuscirà ancora a perdonare Tancredi, colpevole di non averla coinvolta in una decisione che riguarda la sua vita e il suo lavoro... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 23 ottobre 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 23 ottobre 2023 - Manuela deciderà di cambiare totalmente vita. La Cirillo, stanca della sua quotidianità fatta solo di studio e di baby-sitting ma soprattutto dopo aver saputo che Niko è uscito con una ragazza, penserà di voltare pagina e di lasciarsi alle spalle tutto il passato. Stavolta riuscirà a farlo davvero? Intanto Marina continuerà a volersi vendicare di Lara e il suo piano sembrerà davvero diabolico mentre Michele accetterà i suggerimenti di Filippo ma un radioascoltatore lo metterà in difficoltà, durante la diretta... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

