Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 10 aprile 2023

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 10 aprile 2023.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 10 aprile 2023.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 10 aprile 2023

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 10 aprile 2023 - a casa Colombo è tutto pronto per la Pasquetta. Ezio e Veronica la passeranno a casa mentre Gemma, che avrebbe dovuto fare una gita con Roberto, convince il ragazzo a stare insieme a Mario. Marcello è molto scosso per la partenza di Adelaide e quando si ritrova faccia a faccia con Ludovica, che deve restituirgli degli oggetti, tra i due ragazzi scatta qualcosa. Maria invece non intende perdonare Vito e non vuole accettare che passi la giornata insieme a lei e alle amiche. Matilde nota che Tancredi è molto strano e vorrebbe sapere perché. Il Di Sant’Erasmo tace ma alla fine è costretto a rivelare a Marco di essere malato. Salvatore è entusiasta della nascita di sua nipote e festeggia in Caffetteria il lieto evento, preparandosi ad accogliere Agnese, presto di ritorno. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 10 aprile 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 10 aprile 2023 - Nunzio preoccupato per il suo futuro. Il ragazzo, dopo aver deciso di fare società con Diego e di aiutare insieme Silvia, dovrà capire come organizzarsi per riuscire a portare a termine i suoi progetti e come farvi fronte economicamente. Il Cammarota, dopo l'entusiasmo iniziale, si renderà conto che non sarà per nulla una passeggiata. Intanto Alberto passerà una Pasquetta ricca di sorprese e non tutte saranno positive mentre Franco e Angela saranno scossi dalla possibilità che la loro famiglia si allarghi. Il Boschi, in ansia per il suo lavoro, non riuscirà a essere di sostegno alla moglie e anzi sembrerà poco sensibile e finirà per offenderla. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

