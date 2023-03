Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 15 marzo 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 15 marzo 2023.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 15 marzo 2023.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 15 marzo 2023

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 15 marzo 2023 - Marcello si insospettisce della strana freddezza di Ludovica nei suoi confronti. Il ragazzo ha notato che la sua ex non è più la stessa e comincia a pensare che tra loro possa esserci qualcosa di non risolto. Intanto, Ezio, capito che Gemma vuole occuparsi del suo bambino, pensa a un modo per far cambiare idea alla ragazza. Armando, invece, per proteggere il futuro di Clara, per impedire che venga rispedita nel suo paese e per permetterle di continuare ad allenarsi, è costretto a sottostare alle richieste di Don Saverio, mentre Matilde deve chiedere un grande favore a Umberto per poter salvare la collezione sposa. Intanto, Diletta si ripresenta al Paradiso e da Vittorio, con un nuovo articolo da proporre sul Paradiso Market... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 15 marzo 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 15 marzo 2023 - Viola dovrà prendere una decisione definitiva per la sua situazione sentimentale. La maestra non potrà più rimandare la sua decisione, non dopo le dure parole di Eugenio e Damiano. Intanto, l'appuntamento al buio orchestrato da Micaela finirà per creare un grosso problema a sua sorella Manuela. Il rientro di Otello a Indica lascerà invece una grande preoccupazione tra i suoi amici e i suoi famigliari. Riusciranno Raffaele e Renato a convincere il Testa a rimanere a Napoli? Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

