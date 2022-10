Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 31 ottobre 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 31 ottobre 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 31 ottobre 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 31 ottobre 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 31 ottobre 2022 - Anna è tornata a Milano ed è arrivato il momento della verità. La Imbriani confessa a Salvo di aver scoperto che Quinto è vivo. Il ragazzo non ha perso la vita in mare ma era prigioniero in un carcere del Sud America. Anna ha dovuto raggiungerlo per salvarlo ed è per questo che ha inscenato la malattia di sua madre. Intanto Matilde fa una proposta a Vittorio. La Frigerio vorrebbe lanciare una collezione di lingerie targata Paradiso. Ezio invece rivela a Gloria di aver lasciato casa sua per non essere accusato di concubinaggio mentre Flora si prende la sua rivincita su Maria, umiliandola ancora una volta. Questa situazione fa infuriare Adelaide, che prende posizione. La Ravasi, messa di nuovo in riga dalla Contessa, confessa a Umberto i suoi problemi e il Guarnieri decide di intervenire di nuovo con una minaccia. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 31 ottobre 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 31 ottobre 2022 - Fabrizio ha perso completamente la testa e Marina si sente braccata. La sua vita è appesa a un filo ma forse c'è qualche speranza. La Giordano sembra essere riuscita a convincere il suo ex marito a lasciarla libera ma qualcosa di inatteso e pericoloso, finisce per rimettere tutto in discussione. Intanto la notte di Halloween incanta i bambini di Palazzo Palladini. I piccoli, capitanati da Camillo, si lasciano suggestionare dai racconti dell'orrore di Alberto e sono pronti a portare avanti la loro caccia ai fantasmi. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

