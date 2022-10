Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 20 ottobre 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 20 ottobre 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 20 ottobre 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 20 ottobre 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 20 ottobre 2022 - alla caffetteria il clima è teso. Salvatore si sta accorgendo, giorno dopo giorno, che il suo amico è sempre più distante da lui e dalla loro attività. L'Amato ne soffre molto. Intanto Irene scopre che Clara sta per lasciare Milano e tornare al suo paese. La giovane è disperata e la Cipriani decide di intervenire, facendo un passo indietro che nessuno si sarebbe mai aspettato. Stefania invece preoccupata per suo padre, chiede a Marco di intervenire con il giornalista e di impedire che faccia uscire l'articolo sulla relazione tra Ezio e Veronica. Sarebbe uno scandalo. Flora ancora non si capacita di essere stata sostituita da Maria e che sia la Puglisi a disegnare l'abito per la baronessina Foppa mentre Vittorio scrive a Matilde una lettera, che sembra avere il potere di colpire la Frigerio e di spingerla a far pace con il Conti. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 20 ottobre 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 20 ottobre 2022 - Lia ascolta con attenzione ma senza essere vista, la conversazione tra Mastro Peppe e Alberto quando l'operaio racconta al Palladini di aver trovato una stanza nascosta dietro una parete del seminterrato. La Longhi, interessata a saperne di più, decide di recarvisi durante la notte. Purtroppo per lei, qualcuno – attirato dai rumori – la coglierà in flagrante. Intanto Chiara sta per partire per la sua riabilitazione. Nunzio vorrebbe organizzarle una sorpresa e chiede aiuto a Rossella per riuscirci. Viola invece si troverà ad affrontare le crisi di Antonio, molto triste per l'assenza di suo padre. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

