Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 18 ottobre 2022

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 18 ottobre 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 18 ottobre 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 18 ottobre 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 18 ottobre 2022 - Ezio ha chiesto aiuto ad Adelaide per ottenere l'annullamento del suo matrimonio. Il Colombo ha già una strategia ma ha bisogno della Contessa per poterla mettere in pratica. Intanto la storia di Gloria ha fatto il giro d'Italia e molti giornalisti vogliono saperne di più. Durante la presentazione del libro di Stefania ne approfittano per subissare di domande i coniugi e scoprire così tutta la loro storia. Un giornalista in particolare pare essere interessato molto più degli altri alla vicenda. Il ragazzo, grazie all'intervento di Marco, otterrà un intervista esclusiva con i Colombo, da tenere l'indomani. Intanto Vittorio spiega alle Veneri come intende procedere per la rubrica di posta de Il Paradiso Market e nel mentre cerca di farsi perdonare da Matilde. Irene invece continua ad avere una brutta opinione di Alfredo e crede che il ragazzo porti le sue conquiste nel grande magazzino; la Venere non sa che il Perico sta nascondendo Clara. Vito Lamantia alla fine non viene scelto come contabile ma qualcosa potrebbe ribaltare la situazione. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 17 al 21 ottobre 2022

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 18 ottobre 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 18 ottobre 2022 - Manuela continua a corteggiare Niko e i due sono sempre più vicini. Micaela non riesce più a sopportare che la sua gemella le abbia voltato le spalle e che si sia schierata con Niko. Dopo aver cercato di farle cambiare idea e non ottenendo da lei alcuna risposta, la Cirillo decide di vendicarsi e sferra alla sorella un colpo basso. Intanto Roberto è in ansia per la scomparsa di Marina ma improvvisamente trova una lettera di addio, firmata dalla Giordano. Il Ferri è molto stupito. Perché la sua compagna ha deciso di lasciarlo proprio ora? C'è qualcosa che non va. Intanto la vicenda di Cerri e le sue pene sentimentali, danno a Michele lo spunto per un argomento da trattare nel suo programma radio. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 17 al 21 ottobre 2022.