Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 13 ottobre 2022

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 13 ottobre 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 13 ottobre 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 13 ottobre 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 13 ottobre 2022 - vedremo Vittorio impegnato a trovare uno slogan pubblicitario per la campagna di solidarietà alle vittime del Vajont. Il Conti ha però qualche difficoltà; non riesce infatti a trovare una frase a effetto, che gli permetta di centrare l'obiettivo. Ma all'improvviso, ecco la soluzione! Una lettera appena ricevuta da Matilde gli dà la giusta ispirazione e lo porta a vincere la selezione. Sarà lui e il suo Paradiso a rappresentare Milano nella campagna. A casa Colombo, Veronica continua ad aver paura che il ritorno in libertà di Gloria possa crearle dei problemi. La Zanatta teme che la vicinanza della Moreau alla sua famiglia – e a Ezio – possa far scoccare di nuovo la scintilla tra il suo compagno e sua moglie. Per esorcizzare questo timore e dimostrare le sue buone intenzione in merito, decide di invitare Gloria a cena. La serata potrebbe però riservare alcune sgradite sorprese. Adelaide ha dovuto cedere al ricatto di Umberto e per avere il sostegno economico della Banca Guarnieri, ha dovuto chiedere lei stessa al Commendatore di aiutarla. La Contessa non riesce a liberarsi dal tormento di suo cognato e Marcello deve intervenire. Preoccupato per la sua mentore, il Barbieri la spingerà ad andare avanti e a lasciare che Umberto viva la sua vita, anche lontano da lei. Adelaide riuscirà a seguire il suo consiglio? Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 10 al 14 ottobre 2022

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 13 ottobre 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 13 ottobre 2022 - tra Niko e Manuela le cose vanno alla grande. La Cirillo, nonostante quello che sta succedendo tra la gemella e il suo ex, si è riavvicinata al Poggi e lo sta aiutando a superare il triste momento che sta vivendo, dopo la morte di Susanna. Serena non è per nulla contenta delle azioni della sua sorellina e teme che questo riavvicinamento possa creare ancora più danni alla loro famiglia. Intanto Chiara deve prendere una decisione difficile. Il suo destino sembra non volerla a Napoli, almeno per il momento. Per affrontare il suo problema con la dipendenza da droghe, la ragazza deve lasciare la città. Nunzio andrà con lei o per il momento rimarrà con Katia e Franco? Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 10 al 14 ottobre 2022.