Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 28 febbraio 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 28 febbraio 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 28 febbraio 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 28 febbraio 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 28 febbraio 2022 - Gloria è sconvolta dal racconto di Ezio. Gemma conosce la sua vera identità e ora la Moreau pensa sia arrivato il momento di dire tutto a Stefania. Il Colombo non è però per nulla d'accordo con lei. Dora, Stefania e Irene vorrebbero raccontare a Maria di Rocco ma Agnese le ferma; la Puglisi non deve ancora sapere nulla. Umberto è costretto a cedere al ricatto di Dante. Il Guarnieri consegna quindi al Romagnoli le sue quote del Paradiso, in cambio della lettera che inchioda Adelaide. La Contessa non deve però sapere nulla su quanto sta succedendo. Vittorio invece è molto contento che tra Sandro e Tina sia tornata un'intesa mentre non riesce a farsi andare giù che Dante ronzi intorno a Beatrice. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 28 febbraio al 4 marzo 2022.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 28 febbraio 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 28 febbraio 2022 - l'arrivo di Micaela e Manuela ha sconvolto gli equilibri di casa Sartori e Poggi. A pagarne maggiormente le conseguenze è il piccolo Jimmy. Il bambino riabbraccia sua madre dopo molto tempo. Ma perché le gemelle sono tornate proprio ora? Che cosa nascondono? Intanto Rossella e Riccardo devono mantenere la calma e sopportare la presenza di Virginia al San Filippo. Il suo arrivo ha notevolmente complicato il loro rapporto e i due potrebbero avere dei grossi problemi. Cerri invece non riesce proprio a calmare la sua gelosia mentre Guido peggiora la situazione già tesa, con le sue considerazioni sui rapporti di coppia e sull'infedeltà. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 28 febbraio al 4 marzo 2022.