Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 11 ottobre 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 11 ottobre 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 11 ottobre 2021.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 11 ottobre 2021

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 11 ottobre 2021 - Adelaide è più che mai intenzionata a scoprire che cosa Achille abbia scritto a Flora nella sua lettera. La Contessa tiene d'occhio la giovane, ormai trasferitasi a Villa Guarnieri. Intanto, Umberto continua a non essere contento della scelta di sua cognata, ma deve occuparsi di altre faccende. Tra lui e Vittorio stanno infatti emergendo due diverse linee editoriali sul neonato Paradiso Market, ed è guerra! Tina, invece, torna dal suo viaggio in Svizzera, continuando a tacere sul perché si sia recata a Zurigo, mentre Stefania ed Ezio, dopo che quest'ultimo ha ufficialmente preso servizio come direttore della ditta Palmieri e dopo che la Venere ha deciso di trasferirsi da lui, passano la loro prima cena insieme a casa Cattaneo. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 11 ottobre 2021

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 11 ottobre 2021 - Guido e Mariella sono molto preoccupati per Silvia e Michele, i quali sono in crisi. Il Saviani, dopo aver appurato che sua moglie lo tradisce, deve decidere come affrontarla. Per lui, però, non sarà facile capire quale sia la strategia migliore da adottare. Intanto, Filippo è profondamente scosso dalle parole che gli ha detto Viviana, mentre Clara non sopporta più che ci siano tensioni tra Patrizio e Alberto... e questo potrebbe spingerla a prendere una decisione che spiazzerà entrambi gli uomini! Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

