Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 14 settembre 2021

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 14 settembre 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.20. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 14 settembre 2021.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 14 settembre 2021

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 14 settembre 2021 - Vittorio è felice del ritorno del suo amico Roberto, ma non riesce ancora a dimenticare del tutto Marta. Ines, tornata a Milano per lavorare al Paradiso Market, cerca di farsi strada nel cuore del Conti... però lui non sembra pronto a voltare pagina. Intanto Stefania confessa ad Armando, ormai diventato suo confidente, di essere ancora innamorata di suo marito Ezio. Tina, invece, arriva a casa Amato per fare una sorpresa ai suoi genitori e a suo fratello. Nel frattempo, Adelaide mette Ludovica con le spalle al muro: la Brancia dovrà scegliere se continuare a far parte del Circolo ed esserne la sua vicepresidentessa oppure continuare a seguire il suo cuore, che la porta da Marcello... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 14 settembre 2021

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 14 settembre 2021 - Renato è sempre più protetto dall'affetto dei famigliari. La Polizia indaga su di lui, ed è tempo che il Poggi decida (insieme a Niko) da chi farsi difendere. Le cose cominciano a farsi molto complicate per lui: qualcuno di molto vicino a Susanna sta cominciando a dubitare della sua innocenza, e potrebbe mettergli i bastoni tra le ruote. Intanto Filippo, durante una delle sedute con il suo terapeuta, spiega al medico i motivi che lo spingono a non lasciarsi andare con Serena. Viviana, invece, prepara le valigie per Tenerife. Nel frattempo, Rossella ha un nuovo incontro fortuito con Riccardo... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

