Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 14 settembre 2021: Un nuovo amore per Vittorio?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 14 settembre 2021. Nelle Trame dell’episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Vittorio è felice del ritorno del suo amico Roberto ma non riesce a dimenticare del tutto Marta. Ines, tornata a Milano per lavorare al Paradiso Market, cerca di farsi strada nel cuore del Conti ma lui non è ancora pronto a voltare pagina, non ora! Intanto Stefania confessa ad Armando - diventato suo confidente - di essere ancora innamorata di suo marito Ezio mentre Tina arriva a casa Amato per fare una sorpresa ai suoi genitori e a suo fratello. Adelaide invece mette Ludovica con le spalle al muro. La Brancia dovrà scegliere se far parte ancora del Circolo ed esserne la sua vicepresidentessa oppure seguire il suo cuore e continuare la sua relazione con Marcello.

Un nuovo amore per Vittorio? Vediamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 14 settembre 2021

Vittorio ha cominciato una nuova vita dopo l’addio di Marta ma sente molta nostalgia di sua moglie. Ormai però entrambi hanno fatto la loro scelta: quella di stare lontani. Il direttore de Il Paradiso ha raccolto tutto il suo coraggio e la sua intraprendenza e si é concentrato sulla sua nuova avventura, Il Paradiso Market. Gabriella si è messa già a lavoro per le nuove creazioni mentre Vittorio ha riabbracciato Roberto, tornato a Milano per collaborare con il suo vecchio amico. Il ritorno del Landi ha reso molto felice il Conti, che ha di nuovo il suo braccio destro accanto. Ma troverà anche l’amore? Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la modella Ines, una vecchia conoscenza, farà capolino nel grande magazzino, pronta a lavorarci. Saputo della separazione del Conti, cercherà di conquistare il suo cuore ma purtroppo non c’è ancora spazio per lei. Ma sarà così per tanto tempo?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Tina riabbraccia i suoi genitori

A Milano non hanno fatto ritorno solo Roberto e Ines. Anche Tina ha deciso di tornare dai suoi genitori. La ragazza aveva lasciato la città per seguire Sandro a Londra, pronta a vivere la sua storia d’amore con il discografico e pronta soprattutto a fare carriera. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che il suo rientro desterà grossi sospetti. Perché il Recalcati non è con lei? Cosa è successo in Inghilterra? Questi quesiti rimarranno senza risposta per qualche tempo. Per ora la piccola di casa Amato si godrà gli abbracci di sua madre, suo padre e suo fratello Salvatore. Intanto Stefania rivela ad Armando - diventato ormai suo grande amico e confidente - di essere ancora molto legata a suo marito Ezio, di cui sentiremo molto parlare!

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Adelaide mette Ludovica in un angolo

Nuove puntate ma vecchie faccende ancora da sistemare. Adelaide non ha infatti ancora mollato la presa su Ludovica. Nonostante abbia messo a tacere la Gramini, la contessa non vede ancora di buon occhio la relazione tra la Brancia e Marcello. Stanca di vedere la sua pupilla tra le braccia di un uomo non del suo rango, decide di intervenire e di farlo in maniera definitiva. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la Di Sant’Erasmo metterà la contessina spalle al muro, costringendola a scegliere tra presidenza del loro Circolo e quindi la nobiltà o il suo amore per il Barbieri. Cosa deciderà di fare Ludovica?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 13 al 17 settembre 2021.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.