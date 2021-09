Il Paradiso delle Signore Anticipazioni dal 13 al 17 settembre 2021: Vittorio ricomincia senza Marta. Tina fa ritorno a casa!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore 6 in onda dal 13 al 17 settembre 2021 su Rai1 a partire dalle 15.55. Scopriamo cosa succede, il riassunto e le trame degli episodi della sesta stagione della soap in onda questa settimana:

Il Paradiso delle Signore, Trame dal 13 al 17 settembre 2021

Puntata in onda Lunedì 13 settembre 2021

Riaprono le porte del Paradiso. Vittorio cerca di mettersi alle spalle la storia finita con Marta ed è pieno di idee. Forma la redazione del Paradiso Market, la rivista che ha un nuovo editore: Umberto Guarnieri. Gabriella si appresta a disegnare la sua ultima collezione, mentre una new entry desta la curiosità delle Veneri: è Roberto Landi, vecchio amico ed ex collaboratore di Vittorio, che lo affiancherà come creativo. Gabriella riceve una visita inaspettata: Tina è tornata a Milano.

Puntata in onda Martedì 14 settembre 2021

Una vecchia conoscenza di Vittorio, la modella Ines, si fa avanti con lui, ma Conti non è ancora pronto ad aprirsi a nuove relazioni. Gloria confessa ad Armando di sentirsi ancora legata all'ex marito Ezio, il padre di Stefania. Adelaide mette Ludovica di fronte a un aut-aut: non può essere la vicepresidentessa del Circolo e al contempo accompagnarsi a un ragazzo come Marcello di una classe sociale molto inferiore alla sua. Tina fa una sorpresa ai suoi genitori e la famiglia Amato si riunisce dopo tanto tempo.

Puntata in onda Mercoledì 15 settembre 2021

Il ritorno di Tina porta una ventata di gioia in famiglia e Agnese la presenta subito ad Armando che ha già sentito tanto parlare di lei. Poi la giovane Amato riabbraccia le sue amiche e finisce per caso nell'obiettivo di Vittorio intento a realizzare gli ultimi scatti alle modelle per il lancio della nuova collezione. Ludovica non vuole lasciarsi intimorire da Adelaide e decide che al prossimo evento al Circolo si presenterà con Marcello.

Puntata in onda Giovedì 16 settembre 2021

Vittorio, entusiasta, informa Roberto di aver trovato l'immagine di copertina perfetta per il primo numero del Paradiso Market: lo scatto per cui ha posato Tina! Intanto, Adelaide è decisa a mettere i bastoni tra le ruote a Ludovica e la sua prima mossa è quella di affiancarle Fiorenza Gramini; Marcello invece si prepara per l'evento al circolo. Nel frattempo, Roberto incontra in gran segreto Anna Imbriani: sembra che la giovane necessiti di aiuto. Dopo aver riabbracciato i suoi cari e aver passato momenti di intensa felicità, Tina inizia a mostrare qualche segno di stranezza: non sembra voler parlare del suo lavoro o di suo marito...

Puntata in onda Venerdì 17 settembre 2021

Come Tina, anche Giuseppe sembra nascondere - di nuovo - qualcosa ai suoi familiari: ha un figlio segreto in Germania! Nel frattempo, mentre Salvatore si imbatte in Anna al Circolo e ne resta folgorato, Vittorio è molto preso dall'imminente servizio fotografico che avrà luogo al Paradiso. Adelaide, invece, sembra essersi imposta come missione quella di separare Ludovica e Marcello, così si reca dal Barbieri per convincerlo a lasciare la Brancia. La Contessa verrà però distratta poco dopo da una notizia molto più importante, ma anche sconvolgente: è stato ritrovato il cadavere di Achille Ravasi!

