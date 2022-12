Il Paradiso delle Signore arriva a Ballando con le Stelle: i protagonisti della Soap ballerini per una notte

Anticipazioni TV

Il Paradiso delle Signore torna su Rai 1 con la settima stagione dopo lo stop per i Mondiali di Calcio, con una grande sorpresa. Il cast al completo si presenta a Ballando con le Stelle.

Grandi notizie per i fan de Il Paradiso delle Signore. La soap di Rai 1, oltre ad essere tornata nel day-time dopo lo stop forzato dovuto ai Mondiali di Calcio in Qatar, sbarcherà anche in un altro noto programma della tv nazionale questa sera, sabato 17 dicembre 2022. Il cast de Il Paradiso, infatti, sarà protagonista nella prima finale di Ballando con le Stelle come ballerini per una notte. Ecco tutti i dettagli e le Anticipazioni.

Il Paradiso delle Signore è tornato su Rai 1, ecco cosa è successo nell’ultima settimana

La settima stagione de Il Paradiso delle Signore non sta deludendo le alte aspettative dei fan, che da anni seguono con passione le vicende dei protagonisti del Grande Magazzino milanese, regalando al pubblico colpi di scena inaspettati. Dopo uno stop forzato dovuto alla messa in onda dei Mondiali di Calcio in Quatar, la soap di Rai 1 è tornata al consueto orario nel day-time. Ma cosa è successo nell’ultima settimana? Ezio Colombo vuole mettersi in proprio, grazie all’aiuto economico della prima moglie Gloria Moreau, e informa Vittorio Conti della sua decisione trovando appoggio. Mentre Veronica Zanatta non prenderà bene la notizia e si scontrerà faccia a faccia con la rivale, Marco e Stefania annunciano la loro partenza per gli Stati Uniti ma il trasferimento è messo in pericolo dal terrificante clima familiare che si è creato. Nel frattempo, la contessa Adelaide di Sant’Erasmo è stata colpita più duramente del previsto dall’annuncio del fidanzamento ufficiale tra Flora Gentile Ravasi e Umberto Guarnieri. Notizie assurde da parte di Vittorio Conti, volato a Parigi per incontrare l’ex moglie Marta Guarnieri solamente per scoprire che la giovane vuole a tutti i costi l’annullamento del matrimonio. Brutto colpo anche per Marcello che incontrare Ludovica Brancia al Circolo, rimanendo totalmente spiazzato.

Ballando con le Stelle accoglie Il Paradiso delle Signore

Sebbene la notizia del ritorno della soap su Rai 1 sia stata accolta con entusiasmo dai telespettatori, non è questa la più succulenta della settimana. Oggi, sabato 17 dicembre 2022, i protagonisti de Il Paradiso delle Signore saranno ospiti nel ruolo di ballerini per una notte nella prima finale della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Un’ospitata che si tramuta in un vero colpaccio per Milly Carlucci e il suo show danzante, arrivato alle battute finali ma ancora sommerso dalle polemiche. Il cast della soap si metterà alla prova nello studio, sotto ai riflettori e al fianco di ballerini professionisti, mostrando le mosse migliori nella speranza di racimolare punti bonus durante la diretta della prima finale, quando Carlucci eleggerà anche le coppie ripescate dalle puntate precedenti. Come se la caveranno gli attori nei panni di ballerini di salsa e jazz? Per scoprirlo non resta che seguire Ballando con le Stelle, questa sera in diretta su Rai 1.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.