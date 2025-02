Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Roberto innamorato di Mimmo Burgio?

Anticipazioni TV

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore potremmo assistere alla nascita di un nuovo amore. Roberto Landi potrebbe scoprire di avere un forte interesse nei confronti di Mimmo Burgio ma chissà se il giovane siciliano proverà per lui gli stessi sentimenti. Ecco cosa potrebbe succedere negli episodi della Soap in arrivo su Rai1.

Nei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore potremmo assistere alla nascita di un nuovo amore, forse non ricambiato. Protagonista di questa storia d’amore molto probabilmente sofferta, potrebbe essere Roberto. Landi è rimasto solo dopo l’addio di Mario ed è ancora desideroso che il compagno torni da Roma e trovi il coraggio di cominciare con lui una relazione alla luce del sole. Il direttore del Paradiso non ha più voglia di nascondersi ma fatica ancora a confessare ai suoi amici la sua omosessualità. Le uniche persone che sanno di lui sono Vittorio e Marta, con cui il direttore del grande magazzino si è da poco confidato. La sua vita potrebbe però essere sconvolta da una nuova passione per un giovane che già conosciamo e che sembra averlo colpito sin dal suo arrivo a Milano. Stiamo parlando di Mimmo Burgio. Ma vediamo nel dettaglio perché abbiamo l’idea che Roberto possa interessarsi al giovane siciliano.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Roberto cerca ancora l’amore

La vita di Roberto è cambiata totalmente in pochissimi giorni. Il ragazzo ha dovuto dire addio all’amore della sua vita, Mario, scappato da Milano per impedire che le voci che già circolavano sul suo conto, arrivassero a distruggerlo. Roberto non ha potuto fare nulla per fermare il suo compagno e si è purtroppo dovuto accontentare di una lettera, un’ultima lettera da parte del suo compagno. Distrutto e amareggiato, il direttore ha trovato conforto in Marta a cui, dopo tanti anni di amicizia, ha confessato il suo grande segreto. Ma nonostante l’amicizia della Guarnieri e il sostegno che la ragazza gli ha promesso di dargli, Landi non è ancora in grado di abituarsi all’idea di aver perso per sempre Mario e spera, in cuor suo, che un giorno possa cambiare idea.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni e Trame: Roberto ritrova l’amore?

Roberto è distrutto dalla fuga di Mario ma spera ancora che l’Oradei torni sui suoi passi e riesca ad affrontare con lui le sfide che la vita ha messo loro davanti. Landi non si è ancora rassegnato a ritrovare l’amore ma forse non lo troverà in un Mario ritornato per combattere per loro. Potrebbe infatti cominciare a interessarsi a un’altra persona, qualcuno che noi già conosciamo e che ammettiamo ci abbia subito fatto pensare a un possibile nuovo compagno per il direttore. Stiamo parlando di Mimmo Burgio.

Attualmente le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore non ci danno alcuna notizia certa sulla nascita di un amore tra Roberto e Mimmo ma sin dal primo incontro tra i due abbiamo pensato che qualcosa tra loro potesse nascere. Landi è rimasto piuttosto colpito dal coraggio di Burgio, che ha impedito a un ladro di rubare la sua Lambretta. Non ci è sfuggito lo sguardo riconoscente e ammaliato del nostro direttore quando Mimmo si è presentato al Paradiso per salutare Agata, sua amica d’infanzia. Poi però la nostra attenzione è stata catturata da altre storie d’amore tormentato e abbiamo quindi accantonato le nostre sensazioni… sino a ora.

Il Paradiso delle Signore Trame e Anticipazioni: Mimmo e Roberto si metteranno insieme?

Parliamo solo ora della nostra sensazione su Roberto e Mimmo perché nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, Landi e Burgio passeranno diverso tempo insieme. Il direttore cercherà di aiutare il ragazzo a fare colpo su Agata, senza sapere che la Venere è in realtà innamorata di lui e che sta facendo di tutto per conquistarlo. Mimmo si è invece già accorto che la sua amica non lo guarda nemmeno e che invece la sua attenzione è rivolta al bel Roberto.

Mimmo sicuramente getterà la spugna ma ringrazierà Landi per il suo impegno e il suo sostegno, anzi per la sua amicizia. E proprio questo rapporto, che piano piano si costruirà tra i due uomini, finirà secondo noi per far battere il cuore di Roberto. L’erede di Vittorio comprenderà molto presto di essersi innamorato di Burgio e probabilmente vivrà questo sentimento con profondo imbarazzo. Non sappiamo infatti se il siciliano corrisponderà questi sentimenti scoprendo a sua volta una grande novità in se stesso ma diamo abbastanza per certo che questo amore, corrisposto a no, qualche problema all’interno della famiglia Puglisi.

Pensiamo infatti che mentre Roberto si struggerà di nuovo d’amore, Agata si renderà conto che Landi non è per nulla interessato a lei e forse persino Concetta sarà tirata in ballo in questa storia. Potrebbe infatti essere lei ad accorgersi di quello che sta succedendo al suo capo e potrebbe persino raccogliere la sua confidenza e decidere di dargli una mano, frenando le esuberanze di sua figlia e magari – se Mimmo dimostrasse di provare lo stesso sentimento – aiutandolo a realizzare finalmente i suoi desideri. Qualunque sia il suo aiuto siamo sicuri che la sarta manterrà per sé questo segreto che, visti i tempi, non può essere rivelato.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.