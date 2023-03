Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Palma è stata l'amante di Giuseppe Amato? Agnese potrebbe scoprirlo

Anticipazioni TV

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore potremmo scoprire che Palma ha nascosto a tutti di essere stata l'amante di Giuseppe. Cosa succederà quando Agnese tornerà nel finale della Soap, in onda su Rai1?

Il Paradiso delle Signore si avvia alla conclusione. A maggio andranno in onda le ultime puntate della Settima Stagione, in attesa degli episodi inediti dell'ottava, che arriveranno a settembre 2023. Il finale di stagione della Soap di Rai1, ci riserverà delle grandi sorprese ma anche grandi ritorni, ta cui quello di Agnese. Per lei però si prevede una vera e propria bufera.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Agnese torna a Milano

È ormai certo che Agnese tornerà a Milano. Nelle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore 7, l'Amato ritornerà a casa, dopo essere stata per diversi mesi a Londra, per dare una mano a Tina, diventata mamma. La sarta verrà salutata con calore da tutto lo staff de Il Paradiso e ovviamente anche da suo figlio Salvatore e da Armando, che non vedeva l'ora di riabbracciarla. Agnese però potrebbe essere non solo portatrice di inaspettate notizie ma anche protagonista di una faccenda, che rischia di turbare ancora una volta lei e la sua famiglia.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Agnese rivela a Vittorio che Tina ha dato alla luce il loro figlio?

In alcuni nostri vecchi articoli vi abbiamo rivelano che Agnese tornerà a Milano e potrebbe portare delle notizie sconvolgenti per Vittorio. Secondo alcune voci, che circolano sul web ormai da tempo, la sarta potrebbe confessare al Conti che Tina ha avuto un figlio da lui. L'Amato potrebbe quindi confessare che il bambino avuto dalla figlia non è di suo marito Sandro ma bensì del direttore del grande magazzino e frutto di quella sola notte di passione, che per mesi è stata dimenticata. Se la notizia fosse vera, la vita di Vittorio potrebbe cambiare del tutto. Ma attenzione... anche quella di Agnese potrebbe subire un grosso scossone.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Agnese scopre che Palma era l'amante di Giuseppe?

Il ritorno di Agnese farà felice Armando. Il Ferraris, diversamente da quanto ipotizzato tempo fa, non si lascerà conquistare dal fascino di Palma e continuerà ad aspettare con trepidazione, l'arrivo della donna che ama e che mai e poi mai tradirà. Ma Palma potrebbe essere comunque una spina nel fianco della sarta. Secondo alcune voci che stanno trapelando nel web, la madre di Francesco, sarebbe stata in passato l'amante di Giuseppe Amato. Su di lei c'è ancora un'ombra di mistero e ci ricordiamo molto bene del fatto che Agnese, scoperto del trasferimento a Milano della sua conterranea, non era stata per nulla contenta. Una volta faccia a faccia, le due donne potrebbero chiarire quindi il motivo della loro “inimicizia” e potrebbe venire alla luce un altro tradimento del papà di Antonio, Salvo e Tina.

Anticipazioni e Trame Il Paradiso delle Signore: Francesco è figlio di Giuseppe Amato?

Ci chiediamo però se le bugie e i misteri siano finiti qui o se invece ci sia dell'altro. Non potendo ovviamente escludere che l'Amato possa essere un traditore – visto che ora sta in Germania insieme alla sua nuova donna, da cui ha avuto un altro figlio – ipotizziamo che anche su Francesco potrebbe esserci un mistero da risolvere. Ci spieghiamo meglio: potrebbe essere possibile che il giovane Rizzo sia il figlio illegittimo di Giuseppe e Palma? Non ci sentiamo di escludere a priori questa ipotesi, che sicuramente darebbe un certo brio alla trame de Il Paradiso, e darebbe a Salvatore un nuovo fratello con cui condividere la vita e la gestione della Caffetteria. Saranno solo delle idee oppure avremo conferma che il nostro intuito non sbaglia? Lo scopriremo presto.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.