Il Paradiso delle Signore, Anticipazioni ottava stagione: tornano Ezio e Gloria, matrimonio in vista?

Ezio e Gloria saranno presenti nel cast della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore, la soap in onda su Rai 1, e si mormora che vi sia un matrimonio in vista.

C’è grande attesa per la messa in onda dell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore, la fortunata soap di Rai1 che torna nel day-time a partire dall’11 settembre 2023. Nonostante i rumors sull’addio imminente, Ezio Colombo e Gloria Moreau saranno presenti nelle nuove puntate, come conferma il selfie scattato dai due attori Massimo Poggio e Lara Komar, e l’abbigliamento scelto per la foto fa pensare ad un imminente matrimonio. Ecco tutte le Anticipazioni sulla soap.

Ezio e Gloria nell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore

Il pubblico di Rai 1 attende con impazienza la messa in onda della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore, soprattutto ora che la trama si fa sempre più complessa e ricca di colpi di scena per i protagonisti della soap. Mentre Adelaide e Umberto potrebbero riavvicinarsi a causa di un oscuro segreto, nonostante la battaglia che imperversa tra i rispettivi atelier di moda, Gloria Moreau ed Ezio Colombo saranno ufficialmente presenti nel corso delle nuove puntate della soap. A confermarlo sono gli interpreti in prima persona, ovvero Lara Komar e Massimo Poggio, che si sono immortalati in un divertente selfie sul set. I fan della coppia sono felicissimi di vederli ancora, soprattutto perché il loro rapporto è rimasto irrisolto nel corso dell’ultima stagione. Ezio, infatti, aveva compreso di essere innamorato della moglie dopo il rilascio di quest’ultima dalla prigione grazie all’impegno della figlia Stefania. Il rapporto con Veronica Zanatta, tuttavia, si era stretto quando la figlia Gemma era rimasta incinta, portando Ezio a prendersene cura e a mettere da parte il suo riavvicinamento a Gloria, pur consapevole di provare per lei e solo per lei profondi sentimenti. Moreau è rimasta delusa dal mancato lieto fine, pur comprendendo le ragioni del marito, ed è partita per l’America spinta dalle bugie di Veronica. Dopo aver scoperto come la Zanatta gli ha mentito per lungo tempo pur di ottenere la sua attenzione e non perderemo, Colombo è diventato furioso e l’ha mollata su due piedi per cercare di riconquistare Gloria.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: matrimonio in vista per Ezio e Gloria?

I fan de Il Paradiso delle Signore credevano di dover rinunciare per sempre alla coppia formata da Ezio e Gloria, dal momento che Colombo si è deciso a riconquistare la moglie proprio quando lei è stata spinta da Veronica a lasciare Milano per l’America. A quanto pare, tuttavia, i due protagonisti della soap di Rai 1 non usciranno di scena, come confermano le foto pubblicate dall’attore Massimo Poggio su Instagram, che si è immortalato con la collega sul set della nuova stagione della soap. Ad incuriosire il pubblico è l’abbigliamento dei due attori che fa pensare ad un imminente matrimonio. Ezio, infatti, indossa un elegante smanicato perfetto per uno sposo, da abbinare alla giacca mentre la Moreau sembra coperta di pizzo bianco, come quello dei migliori vestiti da sposa. L’osservazione di alcuni fan ha fatto andare in brodo di giuggiole i sostenitori di Ezio e Gloria che, in previsione dell’uscita di scena finale, potrebbero deliziarci con un romantico matrimonio. Restiamo in attesa di ulteriori Anticipazioni.

