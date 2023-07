Il Paradiso delle Signore Anticipazioni, Adelaide e Guarnieri si ravvicinano: tra loro un Segreto assurdo!

Anticipazioni TV

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, un segreto nascosto riavvicinerà la Guarnieri e la Contessa Adelaide. Vediamo insieme le Anticipazioni sulla nuova stagione della soap di Rai 1.

L’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore promette di regalare al pubblico grandi colpi dia cena sin dai promisi episodi, in onda dall’11 settembre 2023 su Rai 1. Sebbene la frattura sia più che mai profonda e la creazione della Galleria Moda Milano sia un affronto impossibile da sopportare, la contessa Adelaide di Sant’Erasmo si troverà nuovamente vicina ad Umberto Guarnieri a causa di un segreto assurdo. Scopriamo insieme, nel dettaglio, le Anticipazioni sulla nuova stagione della soap.

Umberto vuole cancellare la concorrenza nella nuova stagione de Il Paradiso delle Signore

Dopo aver impedito in tutti i modi ad Umberto Guarnieri e Flora Gentile Ravasi di vivere serenamente la loro storia d’amore, la Contessa Adelaide di Sant’Erasmo ha perso tutto. Il Paradiso dovrà scontrarsi con un nuovo grande magazzino, la Galleria Moda Milano, gestita da Umberto e dal nipote Tancredi di Sant’Erasmo, il quale ha trovato un alleato nel Guarnieri così da mettere in crisi le finanze della zia e, con la stessa mossa di scacco matto, costringere la moglie Matilde Frigerio a rinunciare all’amore di Vittorio Conti. Le carte sono scoperte e nella nuova stagione de Il Paradiso delle Signore, presto in onda su Rai 1, avrà luogo lo scontro su campo aperto. L’attività decennale di Conti potrà competere con quella di Umberto, che può contare sul talento portentoso della fidanzata Flora?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Vittorio Conti nei guai

Manca sempre meno alla messa in onda delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore e le prime Anticipazioni sull’ottava stagione ci descrivono un Vittorio Conti preoccupato, annientato dalla lontananza dalla donna che ama ma ancora pronto a lottare. Il Grande Magazzino milanese ha ora un temibile rivale, creato da Umberto Guarnieri e Tancredi di Sant’Erasmo, che così spera di tenere la moglie Matilde più lontano possibile da Vittorio. Mentre le trame ci parlano di un’improvviso cambio di rotta della Frigerio che, rendendosi conto dei sotterfugi del marito, chiederà a Vittorio di accoglierla nuovamente al Paradiso, sembra che Conti potrebbe essere sostituito dal nuovo arrivato Matteo Portelli, il quale potrebbe candidarsi per prendere le redini dell’impero di stilisti e fornire nuove idee per una concorrenza - poco leale ma molto efficace - contro la Galleria Moda Milano.

Adelaide e Umberto di nuovo vicini nell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore

Nel frattempo, due acerrimi nemici si troveranno costretti a deporre le armi, anche solo momentaneamente. Sembra che nell’ottava stagione della soap di Rai 1, infatti, un vecchio e nascosto segreto tornerà a galla e perseguiterà la Contessa Adelaide di Sant’Erasmo. La donna si confesserà con il Marcello Barbieri, che è diventato suo fidato consigliere, ma dovrà poi parlarne anche con Umberto Guarnieri, che in qualche modo sarà coinvolto nel segreto della donna. Nonostante non dimenticherà tutto quello che è successo con Adelaide nell’ultimo anno, sembra che Umberto si vorrà assicurare personalmente che la sua acerrima nemica possa gestire questo pesante fardello. Quale sarà il segreto assurdo che legherà nuovamente i due?

