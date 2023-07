Il Paradiso delle Signore, Anticipazioni nuova stagione: Vittorio Conti in pericolo, Matteo Portelli prende il suo posto?

Anticipazioni TV

In attesa della messa in onda della nuova edizione de Il Paradiso delle Signore, alcune Anticipazioni allarmano i fan: la new entry Matteo Portelli prenderà il posto di Vittorio Conti?

C’è grande attesa per la messa in onda della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore. In queste ultime settimane, grazie a Instagram, i fan della soap di Rai 1 hanno scoperto l’ingresso di diversi attori nel cast e uno in particolare ha allarmato tutti. Sembra che la presenza di Matteo Portelli, impersonato da Danilo D’Agostino, nel Grande Magazzino milanese potrebbe compromettere la permanenza di Vittorio Conti. Ecco cosa sta succedendo.

La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore su Rai 1

Manca pochissimo a settembre, mese in cui rivedremo finalmente i protagonisti de Il Paradiso delle Signore su Rai 1, che tornano a riprese ultimate con tantissime novità. Nella nuova stagione della fortunata soap ci saranno ben tre new entry pronte a sconvolgere i delicati equilibri tra i protagonisti più amati. Grazie alle Anticipazioni sappiamo che Milano sarà scossa dall’apertura di un nuovo Grande Magazzino, la Galleria Moda Milano gestita da Umberto Guarnieri e Tancredi che hanno come capo stilista la talentosa Flora Gentile Ravasi. Mentre si vocifera che farà il suo ritorno anche Marta, pronta a rendere la vita impossibile al suo ex marito dopo averlo chiamato d’urgenza in Francia per concederle il divorzio, alle novità della stagione si aggiunge anche la presenza del personaggio di Matteo Portelli, impersonato da Danilo D’Agostino.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, chi è Matteo Portelli?

I nuovi volti de Il Paradiso delle Signore sono curiosi di scoprire le reazioni del pubblico al loro ingresso in scena e Danilo D’Agostino, in particolare, non nasconde sui social l’emozione di essere entrato a far parte del cast della soap di Rai 1. L’attore impersonerà Matteo Portelli, un affascinante giovane uomo che si suppone sarà arruolato da Vittorio Conti per aiutarlo a far quadrare gli introiti sempre meno abbondanti del suo Grande Magazzino, schiacciato della presenza della competizione con Umberto e Tancredi. Mentre sembra che Matilde cambierà fazione, tornando ad aiutare Vittorio e la Contessa Adelaide di Sant’Erasmo a causa degli inganni del marito, Matteo potrebbe rivestire il ruolo di contabile del Paradiso. Ma allora perché i fan sono convinto che Portelli potrebbe rivelarsi la chiave per l’addio definitivo di Conti? Scopriamo insieme cosa sta accadendo.

Vittorio cede il posto a Matteo? Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore

Abbiamo detto, dunque, che l’avventante e sensuale Matteo Portelli farà il suo ingresso al Paradiso pronto a mettersi al servizio di Vittorio Conti, ormai in crisi a causa della nascita di un altro Grande Magazzino che sembra piacere moltissimo agli acquirenti. L’attore Danilo D’Agostino ha mostrato il personaggio di Matteo sempre vestito di tutto punto, con abiti eleganti e bellissimi, facendo temere al pubblico che sarà lui a diventare il nuovo carismatico capo magari acquistando da Vittorio i debiti del magazzino. Complice la scarsa presenza di Alessandro Tersigni sul set della nuova stagione della soap di Rai 1, i fan si sono allarmati e hanno iniziato a scrivere le ipotesi più disparate, disperati all’idea di non vedere più Vittorio. Le ipotesi si riveleranno valide?

