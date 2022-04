Il Paradiso delle Signore Anticipazioni Nuova Stagione: Gabriella torna come stilista del Paradiso?

Anticipazioni TV

In arrivo una grande prospettiva per Gabriella nella nuova stagione de Il Paradiso delle Signore. Le Anticipazioni svelano il destino della stilista nella soap di Rai1.

La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore volte al termine e i fan della soap di Rai1 sono curiosi di scoprire quali sorprese riserverà la nuova edizione. Stando alle Anticipazioni, infatti, Flora Gentile Ravasi riceverà una proposta molto allettante dall’America e potrebbe decide di accettare, vista anche la complicata situazione che si è creata con la contessa Adelaide di Sant’Ersamo, lasciando così la possibilità a Gabriella Rossi di tornare al Grande Magazzino milanese in veste di stilista ufficiale del Paradiso.

Flora ad un bivio nella nuova stagione de Il Paradiso delle Signore

Dopo aver baciato Umberto Guarnieri, Flora Gentile Ravasi si è trovata a lottare contro la contessa Adelaide di Sant’Ersamo che vuole a tutti i costi separala dal personaggio interpretato da Roberto Farnesi. Mentre resiste agli attacchi perfidi di Adelaide, Flora riceve una proposta inaspettata quanto allettante dall’America, che la pena davanti ad un bivio. Continuare la sua vita a Milano, nella speranza che Umberto lotti per la passione che sente scorrere tra loro, oppure accettare la nuova offerta lavorativa e trasferirsi oltreoceano?

Il Paradiso delle Signore: Anticipazioni nuova stagione

Flora deve riflettere molto bene sulla sua scelta, perché in entrambi i casi perderà qualcosa per cui ha lottato. Da una parte c’è Umberto e la volontà di dimostrare alla di Sant’Erasmo che nessuno può metterle i piedi testa; dall’altra c’è l’occasione della vita che la farebbe crescere a livello professionale. Secondo le Anticipazioni sulla soap di Rai1, Flora sarebbe propensa ad ascoltare la voce della ragione, accantonando la possibilità di un futuro con il Guarnieri, lasciando così vacante il posto di stilista del Grande Magazzino milanese. Una perdita molto importante per il Paradiso, dato che Flora in brevissimo tempo è riuscita ad ottenere un successo strepitoso con le sue collezioni, guadagnandosi la fiducia di colleghi e superiori grazie alle sue innate abilità. Chi prenderà il posto della figlia di Achille Ravasi?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: la rivincita di Gabriella

Nel corso delle ultime puntate della sesta stagione della soap, Gabriella Rossi ha salutato Milano e le sue colleghe, che hanno accolto con gioia ma anche con malinconia la notizia della partenza della stilista per Parigi. Gabriella, infatti, ha deciso di trasferirsi in Francia con il marito Cosimo Bergamini e la suocera Delfina, ma nulla toglie che Vittorio possa convincerla a rimanere a Milano, ora che il posto di Flora rischia di rimanere scoperto. Tutti si fidano della Rossi e delle sue abilità e l’addio di Flora potrebbe portare Conti a rivalutare le sue decisioni, chiedendo a Gabriella di rifiutare il lavoro a Parigi per tornare ad essere stilista del Paradiso.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.