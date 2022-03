Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Ludovica sposa Ferdinando per salvare sua madre Flavia

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che presto la Brancia potrebbe sposare l'affascinante Ferdinando, per salvare sua madre. Ma perché? Vediamo le Trame delle prossime Puntate della Soap di Rai1.

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci lasciano con il fiato sospeso. I fan della coppia Ludovica-Marcello, dovranno presto fare i conti con una novità piuttosto spiazzante. La Brancia potrebbe essere costretta a sposare Ferdinando per salvare Flavia, nuovamente in difficoltà economiche. Stavolta la bancarotta in cui si troveranno le contesse, sarà tale da far saltare il rapporto tra Ludovica e il Barbieri e a spingere la vice direttrice del Circolo tra le braccia del Torrebruna. Ma vediamo insieme, nel dettaglio, cosa succederà:

Ludovica sposa Ferdinando per salvare Flavia ne Il Paradiso delle Signore

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, assisteremo a un colpo di scena. Flavia, tornata da Napoli, dove ha incontrato suo marito, rivelerà alla figlia che Jean Paul l'ha lasciata. La Brancia senior riferirà a Ludovica che la loro situazione finanziaria è più che mai disastrosa. La bella vice direttrice del Circolo, cercherà di rassicurare sua madre e di trovare una soluzione ai loro problemi economici. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci fanno pensare che l'unico modo per risolvere la loro sfortunata situazione, sia il matrimonio con Ferdinando di Torrebruna.

La new entry del Circolo ha sin da subito mostrato un grande interesse per Ludovica, facendole una corte velata ma piuttosto consistente. La Brancia non è sembrata totalmente immune al fascino del Torrebruna e anzi è rimasta più volte stregata dal suo charme. Tutto questo sta causando, ve ne sarete accorti, una grossa frattura tra lei e Marcello. Il Barbieri ha cominciato a essere geloso di Ferdinando e la sua gelosia potrebbe minare definitivamente il loro rapporto. La contessina potrebbe però mettere lei definitivamente la parola fine tra loro, decidendo di salvare Flavia e la reputazione della sua famiglia, contraendo un vantaggioso matrimonio con il ricco socio di Dante.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 28 marzo 2022 al 1° aprile 2022.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.