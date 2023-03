Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Ludovica, gelosa di Marcello e Adelaide, rompe con Ferdinando

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda presto su Rai1. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che Ludovica deciderà di annullare il fidanzamento con Ferdinando. Il Torrebruna deciderà di vendicarsi?

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, Ludovica scoprirà – con suo immenso orrore – che Adelaide e Marcello hanno una relazione. Questa novità la spingerà a prendere delle decisioni molto difficili e che potrebbero non solo cambiare il suo futuro ma sconvolgere anche la vita di Ferdinando.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Ludovica scopre la relazione tra Adelaide e Marcello

L'intesa tra Adelaide e Marcello è ormai evidente. Ludovica e Umberto non possono fare a meno di essere gelosi dei loro ex. La situazione però degenererà molto presto. Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore che andranno in onda la prossima settimana, sia il Guarnieri che la Brancia, avranno la conferma che la Contessa e il suo protetto, hanno una relazione. Tra i due, quella più sconvolta sarà Ludovica, almeno apparentemente. La ragazza, dopo aver visto Marcello in intimità con la Di Sant'Erasmo, sarà talmente scossa da prendere delle decisioni che potrebbero cambiare per sempre la sua vita e quella di tutti coloro che ha intorno.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Ludovica annulla il suo matrimonio con Federico

La scoperta che Marcello non solo sta andando avanti ma lo sta facendo con Adelaide, sconvolgerà Ludovica. La ragazza, già gelosa dello strano e forte rapporto che aveva visto nascere tra i due, non potrà sopportare di aver perso il suo ex e di averlo lasciato consolare tra le braccia della Contessa. Distrutta dalla verità ma soprattutto gelosa, farà una scelta che potrebbe cambiare la sua vita e ritorcersi contro di lei. La Brancia deciderà di rompere il fidanzamento con Ferdinando, annullando così il loro matrimonio. Sarà una decisione molto dura, che sicuramente farà infuriare il Torrebruna, che sino a ora ha cercato di distruggere – a volte con successo – i sogni del Barbieri. Ora per colpa del suo rivale, si troverà a fare di nuovo tutto da capo.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Ludovica riuscirà a riconquistare Marcello?

Dopo aver avuto certezza che Marcello e Adelaide stanno insieme, Ludovica comincerà a capire di non avere mai del tutto dimenticato il suo ex. Prenderà quindi, come abbiamo detto, la decisione di rompere il fidanzamento con Ferdinando. Non siamo ancora certi che la Brancia ritorni all'attacco con il Barbieri ma possiamo supporre che, innamorata com'è, possa davvero volerlo riconquistare. Se così accadesse, si inimicherà definitivamente il Torrebruna. Come sappiamo, l'armatore ha fatto di tutto per poter avere tutta per sé la contessina e quando la vedrà sfuggirgli di mano, per colpa del suo rivale, andrà sicuramente su tutte le furie. Ferdinando potrebbe quindi rivelarsi un personaggio molto più subdolo e spietato di quanto potremmo immaginare e questo porterebbe a un desiderio cieco di vendetta. Il finale di stagione de Il Paradiso delle Signore – che ci regalerà molti colpi di scena – potrebbe riservare quindi un colpo da maestro da parte del ricco socio del club.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.