Il Paradiso delle Signore, Anticipazioni: Giulia si vendicherà di Botteri e saboterà la sua relazione con Delia?

Anticipazioni TV

Un nuovo triangolo amoroso potrebbe scuotere le trame de Il Paradiso delle Signore. Nelle prossime puntate della Soap di Rai1, Giulia potrebbe cercare vendetta contro Botteri e allontanare dallo stilista la bella Delia.

Giulia Furlan potrebbe presto vendicarsi di Botteri e della loro relazione, fallita addirittura prima di cominciare. Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore potremo assistere alla ripicca della stilista della Galleria Milano Moda che, per farla pagare all’uomo che l’ha rifiutata anni prima, prenderà di mira la povera e innamorata Delia, sabotando il suo amore per Gianlorenzo. Ma vediamo nel dettaglio cosa potrebbe accadere nella Soap.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Le paure di Gianlorenzo Botteri

È ormai piuttosto chiaro che Delia abbia un debole per Botteri e che lo stilista non disdegni le attenzioni della ragazza. I due però non riescono a dichiararsi i propri sentimenti e a uscire dai loro ruoli. Abbiamo scoperto, da poco, poco prima dello stop de Il Paradiso delle Signore per le vacanze natalizie, che Gianlorenzo ha ancora molta paura di innamorarsi. A causa della sua incapacità di amare un’altra donna che non sia la sua storica ex, lo stilista ha finito per ferire Giulia Furlan, lasciandola dopo che lei, purtroppo, aveva sperato di aver trovato la persona giusta. Ma grazie alla dolcezza della bella Venere aspirante hair stylist il suo cuore potrebbe scongelarsi o meglio potrebbe trovare il coraggio che gli è mancato sino a ora.

Il Paradiso Anticipazioni e Trame: Trionfa l’amore tra Botteri e Delia?

Grazie alla dolcezza di Delia ma anche ai consigli di Concetta, che ha capito da tempo che tra lo stilista e la Venere ci potrebbe essere del tenero, Gianlorenzo potrebbe avvicinarsi alla bella commessa e magari invitarla a uscire non solo per mostrare le loro nuove collezioni. I due formerebbero una bellissima coppia e insieme ci piacciono molto. Uno timido e l’altra educatamente sfrontata, si completerebbero a vicenda. Potrebbero però non avere vita facile. Giulia Furlan potrebbe vendicarsi di Botteri proprio dopo averlo visto felice con un’altra donna e innamorato di lei.

Il Paradiso delle Signore, Anticipazioni prossime puntate: Giulia si vendicherà di Botteri e saboterà Delia

Se Delia e Gianlorenzo diventassero una coppia, siamo certi che a Giulia non farà molto piacere. Che la Furlan sia o meno ancora innamorata di Botteri – cosa che riteniamo francamente improbabile, visto il suo rapporto con Tancredi, di cui è affascinata – di certo troverà la cosa fastidiosa e potrebbe volersi vendicare, rovinando la felicità dello stilista, come lui ha rovinato la sua. E quindi potrebbe sabotare la sua relazione, appena nata o nascente, con Delia. Ovviamente potrebbe usare tutte le sue armi, che abbiamo visto essere subdole, e mettere dei dubbi alla Venere, magari riuscendo pure ad allontanarla dal suo amore.

Noi siamo abbastanza certi che la vecchia ruggine tra la Furlan e Botteri non si risolverà a colpi di collezioni di moda ma diventerà qualcosa di più serio. E magari potrebbe esserci un triangolo amoroso molto particolare, infido e molto doloroso.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.