Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Arriva Tancredi e Vittorio fa un passo indietro. Rinuncerà a Matilde?

Tancredi di Sant'Erasmo sta arrivando. Per Vittorio e Matilde saranno problemi. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la presenza del fratello di Marco scombussolerà completamente le trame della Soap e la nascente storia d'amore tra il Conti e la Frigerio.

Non c'è proprio pace per Vittorio Conti. Le sue storie d'amore nascondono sempre dei brutti o complicati retroscena e pare che il direttore de Il Paradiso delle Signore, non sia destinato a trovare la donna giusta... nemmeno in Matilde. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che nelle puntate che vedremo nella settimana natalizia, ci sarà un colpo di scena. Un arrivo atteso che rimescolerà le carte in tavola e farà fare al Conti un brusco passo indietro. Ma vediamo meglio cosa succederà.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Vittorio e Matilde sempre più vicini

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore della prossima settimana – dal 19 al 23 dicembre 2022 - ci hanno già rivelato che negli episodi della Soap che andranno in onda prima della Vigilia, vedremo Vittorio e Matilde farsi sempre più intimi. I due passeranno diverso tempo insieme per convincere l'attrice e indossatrice Elsa Martinelli, a posare per loro e a diventare la testimonial della nuova campagna de Il Paradiso. Ma un imprevisto impedirà alla star di compiere questo lavoro e la palla passerà alla Frigerio. Dopo aver inizialmente detto di no, la cognata di Marco deciderà di accontentare le richieste del Conti – che le chiederà di prendere il posto della Martinelli – e di diventare lei il volto della nuova collezione. E i giorni sul set diventeranno dei momenti romantici per i due. Tra loro crescerà il feeling così come la complicità e sarà chiaro che non c'è solo il lavoro nella loro relazione.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Arriva Tancredi, il marito di Matilde

La relazione tra Matilde e Vittorio, per ora rimasta sul piano puramente platonica e lavorativa, comincerà a diventare qualcosa di molto più serio, tanto che Adelaide comincerà a indagare su di loro. Tutto questo grazie anche alla decisione di Marta Guarnieri di annullare il matrimonio con il Conti e di renderlo quindi un uomo “libero”. Questa svolta nelle trame della Soap, farà sussultare Matilde, che si accorgerà che il suo amico non indossa più la fede. Tutto ciò porterà i due ad avvicinarsi sempre di più e alla fine della prossima settimana ci sarà un evento inatteso, che rimescolerà le carte in tavola. Tutto quello che Vittorio e Matilde avranno costruito sarà però spazzato via dall'arrivo di Tancredi. Nelle puntate dopo Natale, vedremo finalmente comparire il Di Sant'Erasmo. Il fratello di Marco, di cui si è sentito tanto parlare, si presenterà a Milano, con il chiaro intento di riprendersi sua moglie e di ricucire il loro rapporto. E sappiamo quando la donna sia ancora legata a lui.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Vittorio fa un passo indietro, rinuncerà a Matilde?

L'arrivo di Tancredi, all'inizio della settimana dal 26 al 30 dicembre 2022, scombussolerà i piani di Vittorio e Matilde. Se i due sino a ora hanno potuto permettersi di stare vicini, visto la lontananza dei rispettivi partner, con la presenza del Di Sant'Erasmo le cose cambieranno. Matilde ne sarà del tutto condizionata e forse tornerà a pensare che non sia certo la soluzione migliore, per una donna dei suoi tempi, rompere un vincolo coniugale e cominciare una nuova storia d'amore. La Frigerio ha più volte ribadito di credere nell'istituzione del matrimonio e questa scelta finirà per allontanare Vittorio, costretto a fare un passo indietro. Il Conti si renderà conto che la sua situazione personale non coincide per nulla con quella della sua amica. Insomma il direttore de Il Paradiso comincerà a credere che non ci sia alcuna chance per lui di ritrovare l'amore in Matilde Frigerio. Ma la strada è ancora lunga e le puntate sono ancora tante. Tutto può succedere.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.