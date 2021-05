Il Paradiso delle Signore Anticipazioni dal 24 al 28 maggio 2021: Marta se ne va per sempre!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la settimana dal 24 al 28 maggio 2021. Ecco le Trame della Soap.

Il Paradiso delle Signore, Trame dal 24 al 28 maggio 2021

Puntata in onda Lunedì 24 maggio 2021

Vittorio ripensa all'addio sancito con Marta che, però, non sa ancora se accettare o meno l'offerta della Sterling. Mentre Rocco è entusiasta del suo futuro da ciclista, Maria non ha il coraggio di parlargli dell'ultimatum del padre, che acconsentirebbe alla loro unione a patto che tornino in Sicilia dopo le nozze. Cosimo esorta Gabriella a valutare seriamente l'opportunità di andare a lavorare a Parigi con Defois ma lei, pur avendo ben chiaro il desiderio del marito di andare a vivere in Francia, non se la sente di lasciare il Paradiso.

Puntata in onda Martedì 25 maggio 2021

Adelaide apprende che Marta ha deciso di accettare la proposta della Sterling e si confronta con Umberto. Maria sembra essersi decisa a dire la verità a Rocco ma poi chiede aiuto a Giuseppe affinché convinca il padre a non irrigidirsi con le sue richieste, del tutto ignara che è lo stesso Giuseppe ad avere accordi con il Puglisi e a cercare di ostacolare il sogno del nipote. Nel frattempo, Fiorenza continua a tramare contro Ludovica, mentre Marcello suggerisce alla Brancia di raccontare ad Adelaide quanto sta accadendo. La giovane non sembra però avere il coraggio di confessare la verità alla Contessa. Intanto, Vittorio comunica a Pietro che il suo matrimonio con Marta è finito proprio mentre Umberto consegna alla figlia il suo biglietto per gli Stati Uniti.

Puntata in onda Mercoledì 26 maggio 2021

Gabriella continua a chiedere tempo a Cosimo per prendere la sua decisione mentre scopre che Vittorio e Marta si stanno lasciando. Dopo aver scoperto le volontà del padre di Maria, Rocco decide di provare a convincerlo a concedergli la sua benedizione senza farli tornare in Sicilia. Intanto, Fiorenza torna di nuovo all'attacco incaricando un giornalista di gossip di spiare Ludovica e Marcello. Arriva il momento per Marta di dire addio a tutti i suoi cari, così organizza un pranzo in famiglia. Poco dopo, però, incontra per caso Vittorio e le cose sembrano prendere una piega inaspettata!

Puntata in onda Giovedì 27 maggio 2021

Marta e Vittorio trascorrono insieme una notte di passione, ma la Guarnieri non sembra comunque intenzionata a cambiare i suoi piani. Intanto Rocco potrebbe aver trovato la soluzione ai suoi problemi ricorrendo alla "fuitina": che consiste nel consumare anticipatamente il suo matrimonio con Maria, in modo che i genitori siano poi costretti a farli sposare. Qualcosa però va storto! Nel frattempo, Cosimo comunica a sua madre dell'imminente trasferimento in Francia, sebbene Gabriella non sia ancora certa di seguirli. Successivamente, mentre Marcello scopre cosa sta tramando Fiorenza, Marta scrive un messaggio di addio per tutti i suoi amici del Paradiso e affida a Gabriella il compito di leggerlo per lei.

Puntata in onda Venerdì 28 maggio 2021

Mentre Gabriella prende la sua decisione riguardo Parigi, Rocco è pronto a tornare in Sicilia per affrontare il padre di Maria. La Puglisi cerca però di fermarlo, temendo che questo porterà alla fine della loro relazione. Intanto, Giuseppe riceve una lettera dalla Germania il cui mittente si è firmato con "Petra", così decide prontamente di nasconderlo ad Agnese. Nel frattempo Vittorio, dopo la struggente fine della sua storia con Marta, si rimbocca le maniche: è pronto ad andare avanti con la sua vita nel miglior modo possibile! Ludovica e Marcello invece hanno fermato Fiorenza e finalmente possono vivere la loro relazione alla luce del sole.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.